Падение Су-34 на жилой дом в Ейске: пострадавшие получили 10 тысяч рублей компансации

По последним данным, в Ейске из-за падения военного самолета погибли 15 человек, в их числе — многодетная семья. Чиновники обещают доплачивать деньги пострадавшим после заключений оценочных комиссий.

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Жильцы дома в Ейске, на который упал истребитель-бомбардировщик Су-34, начали выплачивать деньги. Каждому пришло 10 тысяч рублей (6 тыс. гривен), пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

На получение выплаты подали 332 заявления. Прописанные в доме по улице Коммунистической 20/1 получили на банковские счета 19 октября указанную сумму.

При частичной или полной утере имущества власти обещают выплату для каждого члена семьи компенсацию по 50 и 100 тысяч рублей.

Людям обещают начать платить оставшиеся суммы после подписания заключений оценочных комиссий. Пострадавшим выплатят по 200 и 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда здоровью. Семьям погибших хотят выплатить 1 миллион рублей.

По данным издания "Кубанские новости", к вечеру 19 октября в квартиры вернулся 541 жилец дома.

"Это жители первого подъезда, а также с пятого по десятый, которые не пострадали при пожаре. В квартиры вернули свет, газ, воду и тепло", — заметили журналисты.

[ + – ] В результате падения самолета в Ейске погибли трое детей

Авиакатастрофа в Ейске — сколько людей погибло

Агентство KrasnodarMedia отмечает, что по последним данным в Ейске в результате падения самолета погибли 15 человек — 12 взрослых и трое детей. Пострадали 19 человек — 14 взрослых и 5 детей.

Известно также о многодетной семье из 7 человек, которая погибла в результате падения военного самолета на дом. Церемония прощания с ними проходила 20 октября на новом кладбище в Ейске.

Общая площадь восстановления дома составляет более 7 тысяч квадратных метров. Основные восстановительные работы планирует закончить к маю следующего года.

Напомним, что спасатели закончили разбирать завалы многоэтажки в Ейске 18 октября. С места происшествия эвакуировали 360 человек.

Российский сверхзвуковой бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом 17 октября, в результате загорелось авиатопливо. В Минобороны РФ считают, что у самолета загорелся двигатель при взлете.

Падение истребителя на дом зафиксировали камеры видеонаблюдения. Летчики при этом выжили — им удалось катапультироваться.