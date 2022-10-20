Падіння Су-34 на житловий будинок у Єйську: постраждалі отримали 10 тисяч рублів компенсації

За останніми даними, в Єйську через падіння військового літака загинули 15 людей, серед них — багатодітна родина. Чиновники обіцяють доплачувати гроші постраждалим після висновків оцінювальних комісій.

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Мешканцям будинку в Єйську, на який упав винищувач-бомбардувальник Су-34, почали виплачувати гроші. Кожному нарахували по 10 тисяч рублів (6 тис. гривень), пишуть російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу адміністрації Краснодарського краю.

На отримання виплати подали 332 заяви. Прописані в будинку на вулиці Комуністичній 20/1 отримали на банківські рахунки 19 жовтня зазначену суму.

У разі часткової або повної втрати майна влада обіцяє виплату для кожного члена сім'ї компенсацію по 50 і 100 тисяч рублів.

Людям обіцяють почати платити суми, що залишилися, після підписання висновків оцінювальних комісій. Потерпілим виплатять по 200 та 400 тисяч рублів залежно від тяжкості шкоди здоров'ю. Сім'ям загиблих хочуть виплатити 1 мільйон рублів.

За даними видання "Кубанські новини", до вечора 19 жовтня у квартири повернувся 541 мешканець будинку.

"Це мешканці першого під'їзду, а також з п'ятого по десятий, які не постраждали під час пожежі. У квартири повернули світло, газ, воду й тепло", — зауважили журналісти.

[ + – ] Унаслідок падіння літака в Єйську загинули троє дітей

Авіакатастрофа в Єйську — скільки людей загинуло

За останніми даними, у Єйську в результаті падіння літака загинули 15 людей — 12 дорослих і троє дітей. Постраждали 19 осіб — 14 дорослих і 5 дітей.

Відомо також про багатодітну сім'ю із 7 осіб, яка загинула внаслідок падіння військового літака на будинок. Церемонія прощання з ними проходила 20 жовтня на новому цвинтарі в Єйську.

Загальна площа відбудови будинку становить понад 7 тисяч квадратних метрів. Основні відновлювальні роботи планується закінчити до травня наступного року.

Нагадаємо, що рятувальники перестали розбирати завали багатоповерхівки в Єйську 18 жовтня. З місця події евакуювали 360 людей.

Російський надзвуковий бомбардувальник Су-34 впав на житловий будинок 17 жовтня, у результаті спалахнуло авіапаливо. У Міноборони РФ вважають, що в літака спалахнув двигун під час зльоту.

Падіння винищувача на будинок зафіксували камери відеоспостереження. Водночас льотчики вижили, їм вдалося катапультуватися.