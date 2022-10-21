"Показная солидарность": в британской разведке оценили возможности армии РФ и Беларуси

Президент Александр Лукашенко говорил о создании российско-белорусской группировки, в которую войдут до 85 тысяч военных. Такие заявления делаются для оттягивания сил Украины на север, считают в Минобороны Великобритании.

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Размещение в Беларуси совместной с Россией армии численностью до 85 тысяч человек маловероятно. Об этом говорится в сводке разведчиков Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Белорусский президент Александр Лукашенко 14 октября говорил о формировании российско-белорусской группировки, в которую войдут 70 тысяч белорусских и до 15 тысяч российских военнослужащих.

Власти Беларуси показывали видео, на котором видно прибытие эшелонов с военнослужащими ВС РФ. Военные Великобритании уверены, что сейчас пока маловероятна переброска большого количества российских оккупантов в Беларусь.

"РФ вряд ли сможет сформировать боеспособные соединения заявленной численности, ведь ее силы сосредоточены в Украине", — сказано в сводке.

[ + – ] Минобороны Великобритании считает, что белорусские военные обладают минимальными возможностями для проведения сложных операций

У белорусских вооруженных сил, по оценкам британских специалистов, есть минимальные возможности для проведения сложных операций.

"Объявление (о создании совместной группировки войск, — ред.) сделано для демонстрации солидарности двух стран и попытки заставить Украину отправить военные силы на север", — заключили разведчики.

Минобороны Беларуси заявило, что решение о создании российско-белорусской группировки принять исключительно в интересах усиления охраны и обороны границы "союзного государства" и продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных регионах.

Напомним, что советник Офиса президента Украины Алексей Арестович оценивал возможность нападения на Украину из Беларуси. Такое наступление будет на западные области, а в день потери врага составят до 500 убитых.

В Генеральном штабе ВСУ видят возрастание угрозы повторного нападения войск РФ из Беларуси. Россияне продолжают развертывать авиацию и подразделения в Беларуси.

Помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин считает вероятным начало наступления из Беларуси весной следующего года.