"Показна солідарність": у британській розвідці оцінили можливості армії РФ і Білорусі
Президент Олександр Лукашенко говорив про створення російсько-білоруського угруповання, до якого увійдуть до 85 тисяч військових. Такі заяви робляться для відтягування сил України на північ, вважають у Міноборони Великобританії.
Розміщення в Білорусі спільної з Росією армії чисельністю до 85 тисяч осіб малоймовірне. Про це йдеться у зведенні розвідників Міністерства оборони Великобританії у Twitter.
Білоруський президент Олександр Лукашенко 14 жовтня говорив про формування російсько-білоруського угруповання, до якого увійдуть 70 тисяч білоруських і до 15 тисяч російських військовослужбовців.
Влада Білорусі показувала відео, на якому видно прибуття ешелонів із військовослужбовцями ЗС РФ. Військові Великобританії впевнені, що зараз поки що малоймовірне перекидання великої кількості російських окупантів у Білорусь.
"РФ навряд чи зможе сформувати боєздатні сполуки заявленої чисельності, адже її сили зосереджені в Україні", — сказано у звіті.
Білоруські збройні сили, за оцінками британських фахівців, мають мінімальні можливості для проведення складних операцій.
"Оголошення (про створення спільного угруповання військ, — ред.) зроблено для демонстрації солідарності двох країн і спроби змусити Україну відправити військові сили на північ", — підсумували розвідники.
Міноборони Білорусі заявило, що рішення про створення російсько-білоруського угруповання ухвалити виключно на користь посилення охорони й оборони кордону "союзної держави" та продиктоване безперервною активністю в прикордонних регіонах.
Нагадаємо, що радник Офісу президента України Олексій Арестович оцінював можливість нападу на Україну з Білорусі. Такий наступ буде на західних областях, а в день втрати ворога становитимуть до 500 убитих.
У Генеральному штабі ЗСУ вбачають зростання загрози повторного нападу військ РФ із Білорусі. Росіяни продовжують розгортати авіацію та підрозділи в Білорусі.
Помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євгеній Силкін вважає ймовірним початок наступу з Білорусі навесні наступного року.