"Показна солідарність": у британській розвідці оцінили можливості армії РФ і Білорусі

Президент Олександр Лукашенко говорив про створення російсько-білоруського угруповання, до якого увійдуть до 85 тисяч військових. Такі заяви робляться для відтягування сил України на північ, вважають у Міноборони Великобританії.

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Розміщення в Білорусі спільної з Росією армії чисельністю до 85 тисяч осіб малоймовірне. Про це йдеться у зведенні розвідників Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

Білоруський президент Олександр Лукашенко 14 жовтня говорив про формування російсько-білоруського угруповання, до якого увійдуть 70 тисяч білоруських і до 15 тисяч російських військовослужбовців.

Влада Білорусі показувала відео, на якому видно прибуття ешелонів із військовослужбовцями ЗС РФ. Військові Великобританії впевнені, що зараз поки що малоймовірне перекидання великої кількості російських окупантів у Білорусь.

"РФ навряд чи зможе сформувати боєздатні сполуки заявленої чисельності, адже її сили зосереджені в Україні", — сказано у звіті.

[ + – ] Міноборони Великобританії вважає, що білоруські військові мають мінімальні можливості для проведення складних операцій

Білоруські збройні сили, за оцінками британських фахівців, мають мінімальні можливості для проведення складних операцій.

"Оголошення (про створення спільного угруповання військ, — ред.) зроблено для демонстрації солідарності двох країн і спроби змусити Україну відправити військові сили на північ", — підсумували розвідники.

Міноборони Білорусі заявило, що рішення про створення російсько-білоруського угруповання ухвалити виключно на користь посилення охорони й оборони кордону "союзної держави" та продиктоване безперервною активністю в прикордонних регіонах.

Нагадаємо, що радник Офісу президента України Олексій Арестович оцінював можливість нападу на Україну з Білорусі. Такий наступ буде на західних областях, а в день втрати ворога становитимуть до 500 убитих.

У Генеральному штабі ЗСУ вбачають зростання загрози повторного нападу військ РФ із Білорусі. Росіяни продовжують розгортати авіацію та підрозділи в Білорусі.

Помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євгеній Силкін вважає ймовірним початок наступу з Білорусі навесні наступного року.