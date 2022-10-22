В Петербурге коммунальщики проиграли в "битве" с антивоенным граффити (фото, видео)

Рисунок художника пытались закрасить, потом решили заштукатурить, но он все равно проступает на стене.

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21 октября в Санкт-Петербурге на Херсонской улице художник Zoom нарисовал антивоенное граффити, сообщает Sota. Автор переиначил сюжет сказки о репке, добавив ей постапокалиптическую тональность: на картинке все персонажи, превратившись в скелеты, тянут ядерный гриб.

[ + – ] Когда краска высохла, очертания "репки" снова проявились

Граффити быстро вызвало недовольство местного начальства, которое распорядилось закрасить рисунок. Уже через час на место прибыли рабочие. Коммунальщикам пришлось нелегко. Сначала они использовали краску, но граффити просвечивало сквозь нее. Потом решили попробовать заштукатурить стену. Однако, когда штукатурка высохла, контуры "атомной репки" все равно проступили.

[ + – ] Справиться с граффити не помогла даже штукатурка

По данным журналистов, рабочие обещали вернуться позже, чтобы окончательно расправиться с уличной картиной.

Напомним, в конце сентября петербургские активисты провели антивоенную акцию на могиле родителей Владимира Путина. Рядом с захоронением оставили вырванный из школьного дневника лист, на котором было написано: "Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте и угрожает взорвать всю школу. Примите меры".

Как сообщалось, 21 сентября, объявляя мобилизацию в России, президент РФ Владимир Путин снова грозил ядерным ударом. На Западе заявили, что на применение Россией ядерного оружия последует решительный ответ.