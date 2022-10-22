У Петербурзі комунальники програли у "битві" з антивоєнним графіті (фото, відео)

Малюнок художника намагалися зафарбувати, потім вирішили заштукатурити, але він однаково проступає на стіні.

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21 жовтня у Санкт-Петербурзі на Херсонській вулиці художник Zoom намалював антивоєнне графіті, повідомляє Sota. Автор змінив сюжет казки про ріпку, додавши їй постапокаліптичну тональність: на картинці всі персонажі, перетворившись на скелети, тягнуть ядерний гриб.

[ + – ] Коли фарба висохла, обриси "ріпки" знову проявилися

Графіті швидко викликало невдоволення місцевого начальства, яке розпорядилося зафарбувати рисунок. Вже за годину на місце прибули робітники. Комунальникам довелося нелегко. Спочатку вони використовували фарбу, але графіті просвічувало крізь неї. Потім вирішили спробувати заштукатурити стіну. Однак, коли штукатурка висохла, контури "атомної ріпки" однаково проступили.

[ + – ] Впоратися з графіті не допомогла навіть штукатурка

За даними журналістів, робітники обіцяли повернутися пізніше, щоби остаточно розправитися з вуличною картиною.

Нагадаємо, наприкінці вересня петербурзькі активісти провели антивоєнну акцію на могилі батьків Володимира Путіна. Поряд із похованням залишили вирваний зі шкільного щоденника лист, на якому було написано: "Шановні батьки! Ваш син потворно поводиться! Прогулює уроки історії, б'ється з сусідами по парті і загрожує підірвати всю школу. Вживіть заходів".

Як повідомлялося, 21 вересня, оголошуючи мобілізацію в Росії, президент РФ Володимир Путін знову загрожував ядерним ударом. На Заході заявили, що на застосування Росією ядерної зброї піде рішуча відповідь.