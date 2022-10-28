"Те же дроны, те же ракеты": эксперт назвал самых неожиданных союзников Украины в войне против РФ

По словам специалиста по Ближнему Востоку, Украина могла бы строить отношения со странами, которые имеют колониальное прошлое, отталкиваясь от российского империализма.

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Директор Центра ближневосточных исследований в Медиацентре Украина во Львове Игорь Семиволос заявил, что союзниками Украины на Ближнем Востоке являются Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт. Об этом пишет Укринформ.

По словам эксперта, все эти страны также страдают от иранского оружия.

"Наши союзники – это в первую очередь страны, которые страдают от Ирана, потому что те же дроны, те же ракеты, которые сейчас летят, чтобы поразить украинские города, так же используются против саудовских, эмиратских и других городов, складов, нефтяных месторождений и т.д", – сказал эксперт.

По словам Семиволоса, с вышеперечисленными странами Украина не имеет исторических противоречий. Однако в тех арабских странах, в которых присутствует наследие Советского союза, ситуация сложнее.

Однако эксперт уверен, что Украина может обратить такую ситуацию на свою пользу, отталкиваясь в своей риторике от российского экспансионизма в диалоге с такими странами. Так, Украина должна показать, что Российская Федерация является империалистической страной, которая ведет колониальную войну.

По словам эксперта, тогда Украина смогла бы вызвать ощущение общности со странами, которые прошли колониальный период.

Ранее Фокус сообщал, что в ООН раскритиковали Россию за трату времени Совбеза. Россия обвинила США в том, что они финансируют некие лаборатории по производству биологического оружия в Украине.

Также напомним, что российская элита задумывается о свержении Путина. Россия вступает в самый бурный период своей истории, а режим Путина, по словам журналистов, еще никогда не был так близко к смещению.

Еще напомним, что Китай пообещал поддерживать Россию под руководством Путина. В МИД КНР заявили, что и у Китая, и у России есть законное право "на собственное развитие и возрождение", которому никто не сможет помешать.