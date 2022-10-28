"Ті ж дрони, ті ж ракети": експерт назвав найнесподіваніших союзників України у війні проти РФ

За словами фахівця Близького Сходу, Україна могла б будувати відносини з країнами, які мають колоніальне минуле, відштовхуючись від російського імперіалізму.

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Директор Центру близькосхідних досліджень у Медіацентрі України у Львові Ігор Семиволос заявив, що союзниками України на Близькому Сході є Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Кувейт. Про це пише Укрінформ.

За словами експерта, всі ці країни також страждають від іранської зброї.

"Наші союзники – це насамперед країни, які страждають від Ірану, тому що ті ж дрони, ті ж ракети, які зараз летять, щоб вразити українські міста, так само використовуються проти саудівських, еміратських та інших міст, складів, нафтових родовищ та тощо", — сказав експерт.

За словами Семиволоса, з перерахованими країнами Україна не має історичних протиріч. Однак у тих арабських країнах, у яких є спадщина Радянського союзу, ситуація складніша.

Проте експерт упевнений, що Україна може звернути таку ситуацію на свою користь, відштовхуючись у своїй риториці від російського експансіонізму у діалозі із такими країнами. Так, Україна має показати, що Російська Федерація є імперіалістичною країною, яка веде колоніальну війну.

За словами експерта, тоді Україна спромоглася б викликати відчуття спільності з країнами, які пройшли колоніальний період.

Раніше Фокус повідомляв, що в ООН розкритикували Росію за марнування часу Радбезу. Росія звинуватила США у тому, що вони фінансують якісь лабораторії з виробництва біологічної зброї в Україні.

Також нагадаємо, що російська еліта замислюється про повалення Путіна. Росія вступає в найбурхливіший період своєї історії, а режим Путіна, за словами журналістів, ще ніколи не був так близьким до зміщення.

Ще нагадаємо, що Китай пообіцяв підтримувати Росію під керівництвом Путіна. У МЗС КНР заявили, що і Китай, і Росія мають законне право "на власний розвиток і відродження", якому ніхто не зможе перешкодити.