"Ужасающий человек": глава Европейского центрального банка рассказала, зачем Путин напал на Украину

По словам Кристин Лагард, глава Кремля хочет посеять хаос. По ее мнению, человек, который творит такие зверства, управляется злыми силами.

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Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что президент России Владимир Путин напал на Украину, чтобы вызвать хаос и уничтожить как можно больше Европы. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам Лагард, она встречалась с Путиным и он является "ужасающим человеком".

"Зачем вам делать такие вещи, вторгаться в страну, убивать людей, разрушать ткани общества и терпеть неудачу?" — сказала она.

По ее мнению, Путиным управляют "злые силы". Однако Лагард добавила, что глава Кремля получил совсем не то, что ожидал. Его действия сплотили украинский народ, европейцев и омолодили НАТО.

Издание пишет, что, объясняя недавние действия ЕЦБ, который в четверг удвоил свою ключевую процентную ставку до самого высокого уровня за более чем десятилетие, Лагард сказала, что учреждение борется с инфляцией, вызванной быстрым восстановлением после пандемии, а также энергетическим кризисом, вызванным Путиным, который необоснованно решил вторгнуться в другую страну.

"Этот энергетический кризис вызывает массовую инфляцию, которую мы должны победить", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года. По данным журналистов, Кремль ставит задачу обеспечить российскому диктатору "тотальную поддержку", чтобы на выборах цифры были не меньше, чем на недавних "референдумах".

Еще напомним, что у Путина заявили о готовности вести переговоры с Украиной и США. По словам спикера МИД КНР Ван Вэньбиня, об этом стало известно из телефонного разговора министров иностранных дел Китая и России.

Также сообщалось, что в ООН рассказали о важности зерновой сделки для мира. ООН понимает сложности, стоящие на пути продления договоренностей об экспорте зерна, но считает, что их можно преодолеть.