"Жахлива людина": голова Європейського центрального банку розповіла, навіщо Путін напав на Україну

За словами Крістін Лагард, глава Кремля хоче посіяти хаос. На її думку, людина, яка творить такі звірства, керується злими силами.

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Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що президент Росії Володимир Путін напав на Україну, щоб спричинити хаос і знищити якнайбільше Європи. Про це пише видання Bloomberg.

За словами Лагард, вона зустрічалася з Путіним і він є "жахливою людиною".

"Навіщо вам робити такі речі, вторгатися в країну, вбивати людей, руйнувати тканини суспільства і зазнавати невдачі?" — сказала вона.

На її думку, Путіним управляють "злі сили". Однак Лагард додала, що глава Кремля отримав зовсім не те, що очікував. Його дії згуртували український народ, європейців та омолодили НАТО.

Видання пише, що, пояснюючи нещодавні дії ЄЦБ, який у четвер подвоїв свою ключову процентну ставку до найвищого рівня за більш ніж десятиліття, Лагард сказала, що установа бореться з інфляцією, спричиненою швидким відновленням після пандемії, а також енергетичною кризою, спричиненою Путіним, який необґрунтовано вирішив вдертися до іншої країни.

"Ця енергетична криза викликає масову інфляцію, яку ми маємо перемогти", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що Кремль розпочав підготовку до президентських виборів 2024 року. За даними журналістів, Кремль ставить завдання забезпечити російському диктатору "тотальну підтримку", щоб на виборах цифри були не меншими, ніж на недавніх "референдумах".

Ще нагадаємо, що у Путіна заявили про готовність вести переговори з Україною та США. За словами речника МЗС КНР Ван Веньбіня, про це стало відомо з телефонної розмови міністрів закордонних справ Китаю та Росії.

Також повідомлялося, що в ООН розповіли про важливість зернової угоди для миру. ООН розуміє складнощі, що стоять на шляху продовження домовленостей щодо експорту зерна, але вважає, що їх можна подолати.