Угроза для всех: Молдова высылает российского дипломата после инцидента с ракетой

Во внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что ракетные удары россиян по Украине сказываются на энергетической безопасности ее соседей.

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы объявило персоной нон грата представителя российского посольства в Кишиневе, он будет вынужден покинуть страну, сообщает пресс-служба МИДЕИ.

Послу РФ в Молдове Олегу Васнецову сообщили об этом решении во второй половине дня 31 октября, после того, как на территорию Молдовы упала российская ракета.

Российскому послу заявили, что ракетные удары по Украине сопровождаются рисками для граждан Молдовы, также разрушение украинской инфраструктуры угрожает энергетической безопасности республики.

Имя и должность сотрудника российской дипломатической миссии в МИДЕИ не назвали.

Как сообщалось ранее, инцидент с российской ракетой случился на севере Молдовы в районе села Наславча. Ракета упала на окраине села после того, как ее сбила украинская ПВО. С ее помощью оккупанты планировали нанести удар по Днестровской ГЭС в Черновицкой области. Во время взрыва никто не пострадал, но в нескольких домах вылетели стекла.

Напомним, 10 октября после того, как над Молдовой пролетели три российские ракеты, министр иностранных дел Нику Попеску выразил протест против грубого нарушения воздушного пространства страны. Спустя несколько дней министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что Минобороны хочет приобрести новые средства ПВО, чтобы сбивать такие цели.