Загроза всім: Молдова висилає російського дипломата після інциденту з ракетою

У зовнішньополітичному відомстві країни наголосили, що ракетні удари росіян по Україні позначаються на енергетичній безпеці її сусідів.

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Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови оголосило персоною нон грата представника російського посольства в Кишиневі, він буде змушений залишити країну, повідомляє пресслужба МЗС.

Послу РФ у Молдові Олегу Васнєцову повідомили про це рішення в другій половині дня 31 жовтня після того, як на територію Молдови впала російська ракета.

Російському послу заявили, що ракетні удари по Україні супроводжуються ризиками для громадян Молдови, також руйнація української інфраструктури загрожує енергетичній безпеці республіки.

Ім'я та посаду співробітника російської дипломатичної місії в МЗСЄІ не назвали.

Як повідомлялося раніше, інцидент із російською ракетою трапився на півночі Молдови в районі села Наславча. Ракета впала на околиці села після того, як її збила українська ППО. З її допомогою окупанти планували завдати удару по Дністровській ГЕС у Чернівецькій області. Під час вибуху ніхто не постраждав, але в кількох будинках вилетіли шибки.

Нагадаємо, 10 жовтня після того, як над Молдовою пролетіли три російські ракети, міністр закордонних справ Ніку Попеску висловив протест проти грубого порушення повітряного простору країни. За кілька днів міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що Міноборони хоче придбати нові засоби ППО, щоб збивати такі цілі.