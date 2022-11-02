Страсти по хиджабу: иранского министра и "защитника" нравственности заметили с любовницей (фото)

Фотографии появились в Сети на фоне беспорядков в Иране в связи со смертью Махсы Амени. Возмущенные пользователи уже назвали высокопоставленного чиновника лицемером.

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В социальных сетях распространили фото, на которых министр транспорта Ирана и командир иранских Стражей революции (КСИР) Ростам Касеми, отдыхает со своей любовницей в Малайзии. Пользователи заметили, что поборник нравственности позирует с женщиной, которая на снимках оказалась без хиджаба. Об этом сообщает индийский новостной сайт Firstpost.

По данным Iran International, фотографии были сделаны возле башен Петронас в Куала-Лумпуре в 2011 году, через два года после смерти жены Касеми. На опубликованных снимках Касеми и его подруга сфотографировались вместе, а на одном из них иранский министр нежно обнял за талию свою спутницу.

Журналисты отметили, что слив фотографий высокопоставленного чиновника произошел на фоне продолжающихся протестных акций в Иране, начавшихся после смерти иранской девушки Махсы Амени, которые местные силовики задержали за "неправильное ношение хиджаба".

Издание пишет, что обнародованные фото вызвали массовое возмущение, поскольку Касеми считают ярым приверженцем соблюдения дресс-кода для иранских женщин и одного из спонсоров иностранного подразделения Quds Стражей революции, которое лоббирует за границей интересы иранского клерикального истеблишмента. В связи с этим некоторые пользователи назвали министра лицемером.

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Способны ли протесты в Иране свергнуть власть и привести к смене режима

Напомним, в Иране 25 октября во время протестной акции против принудительного ношения хиджаба сотрудники "Шариатской гвардии" нанесли смертельные травмы 17-летней Арнике Гаем Магами. Согласно информации СМИ, девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу и спустя 10 суток врачи констатировали смерть в результате смерти головного мозга.

Беспорядки в Иране начались после смерти 22 летней девушки Махсы Амини 16 сентября. Однако иранские власти отрицают причастность к ее гибели. Как заявил начальник полиции Тегерана Сардар Хусейн Рахими, смерть девушки является несчастным случаем, а информация об этой трагедии, распространяемая СМИ, — полная ложь.