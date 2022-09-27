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1. Нет, эти протесты нельзя называть революцией. Революция — очень сложный процесс, который требует гораздо больших ресурсов и идейного наполнения, чем то, что мы видим сейчас. У протестующих нет лидеров, структур, денег или однозначной внешней поддержки.

2. Самый часто задаваемый вопрос: способны ли протесты в Иране свергнуть власть и привести к смене режима? Мне кажется, это два разных вопроса. Свергнуть власть? Да, могут. Сменить политический режим и принести что-то качественно новое? Не факт. Слабо управляемый протест в Иране очень разных людей, не объединенных никакой общей целью, кроме как ресентимента относительно центра, потенциально разрушительная сила, но деструктивная, которая не факт, что сможет изменить систему или вообще что-то создать.

3. Протесты в Иране — частое явление. Иран — сложная и полиэтническая страна. 86 млн человек, среди которых десятки народов, включая персов, луров, курдов, азербайджанцев, белуджей, арабов, туркмен, пуштунов. Соответственно, подвести протесты под какую-то одну идею невероятно сложно. Хотя сейчас они действительно объединены общим недовольством, на каждый регион наслаивается множество претензий с местной спецификой, что делает полноценную общенациональную координацию протестов проблематичной.

Одна из проблем Ирана — это отсутствие у протестующих лидеров и организации.

4. Единственные две оппозиционные силы, которые на данный момент имеют структуры, финансирование от внешних доноров, людей и связи на Западе, находятся в эмиграции — это сторонники монархистов в США и "Организация иранских моджахедов" (MEK) в Албании (боевики, которые раньше участвовали в Исламской революции 1979 года, а потом поссорились с коллегами и уехали, были в террористическом списке США до 2012 года). Обе организации — не про демократию, либерализм и ценности, а про власть и реванш, без нормального видения будущего страны. Возможно, в горниле протестов в Иране родится по-настоящему новая внутренняя оппозиция, но пока что этого не происходит.

5. Внешние силы пока что неуверенно действуют по Ирану. Они не знают, что делать: поддерживать ли протесты, рискуя разрывом отношений с Ираном и дестабилизацией региона, который только сейчас более-менее успокоился, или же молчать, рискуя потерять поддержку оппозиционно-настроенных иранцев в эмиграции, раскачивающих сейчас ситуацию по медиа. Мне это напоминает "дилемму Обамы" в Египте в 2011 году, когда решался вопрос Мубарака.

Я предполагаю, что активнее всего будут действовать Израиль (тут понятно), США (те фракции, которые считают, что надо подрывать Иран изнутри и выкидывать ядерную сделку) и Азербайджан (которому надо нейтрализовать Иран как союзника Армении в битве за логистику Южного Кавказа). Саудовская Аравия думает, но медийно включилась в поддержку митингующих, в том числе через канал IranInternational. Катар сохраняет нейтралитет, как и Оман с Кувейтом, имеющие связи с Тегераном. ОАЭ пока ничего не решили.

Могу четко констатировать одно: эти протесты в Иране стали серьезным вызовом системе. Таких тревожных звоночков было много за последние 11 лет, и власти ничего с ними сделать не смогли, поэтому социальный взрыв был вполне ожидаем.

6. Во многом протесты в Иране спровоцированы и разочарованием реформаторами, которые при Роухани не добились результатов в переосмыслении системы. Консерваторы в таких упражнениях традиционно слабее. Поэтому сейчас перед администрацией Раиси стоит чрезвычайно сложная задача: выпетлять из кризиса, балансируя между жесткой силой и уступками, локализовать протесты и попытаться переосмыслить некоторые правила игры в системе.

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