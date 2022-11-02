Пристрасті за хіджабом: іранського міністра та "захисника" моралі помітили з коханкою (фото)

Фотографії з'явилися в мережі на тлі заворушень в Ірані через смерть Махси Амені. Обурені користувачі вже назвали високопосадовця лицеміром.

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У соціальних мережах розповсюдили фото, на яких міністр транспорту Ірану та командир іранських Вартових революції (КВІР) Ростам Касемі відпочиває зі своєю коханкою в Малайзії. Користувачі помітили, що представник моралі позує із жінкою, яка на знімках виявилася без хіджабу. Про це повідомляє індійський сайт новин Firstpost.

За даними Iran International, фотографії були зроблені біля веж Петронас у Куала-Лумпурі у 2011 році, за два роки після смерті дружини Касемі. На опублікованих знімках Касемі та його подруга сфотографувалися разом, а на одному з них іранський міністр ніжно обійняв свою супутницю за талію.

Журналісти зазначили, що злив фотографій високопосадовця стався на фоні протестних акцій в Ірані, що почалися після смерті іранської дівчини Махси Амені, які місцеві силовики затримали за "неправильне носіння хіджабу".

Видання пише, що оприлюднені фото викликали масове обурення, оскільки Касемі вважають затятим прихильником дотримання дрес-коду для іранських жінок та одного зі спонсорів іноземного підрозділу Quds Вартових революції, який лобіює за кордоном інтереси іранського клерикального істеблішменту. У зв'язку з цим деякі користувачі назвали міністра лицеміром.

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Чи здатні протести в Ірані повалити владу й призвести до зміни режиму

Нагадаємо, в Ірані 25 жовтня під час протестної акції проти примусового носіння хіджабу співробітники "Шаріатської гвардії" завдали смертельних травм 17-річній Арніці Гаєм Магамі. За інформацією ЗМІ, дівчину у тяжкому стані доставили до лікарні та через 10 діб лікарі констатували смерть внаслідок смерті головного мозку.

Заворушення в Ірані почалися після смерті 22-річної дівчини Махси Аміні 16 вересня. Проте іранська влада заперечує причетність до її загибелі. Як заявив начальник поліції Тегерана Сардар Хусейн Рахімі, смерть дівчини є нещасним випадком, а інформація про цю трагедію, яку розповсюджують ЗМІ, — повна брехня.