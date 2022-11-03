Появился маяк надежды: в ООН подсчитали, сколько продовольствия вывезли по "зерновому коридору"

По данным Совместного координационного центра, из портов Украины только 3 ноября вывезли почти 300 тысяч тонн зерна. Черноморская инициатива меняет ситуацию в мире к лучшему, заметил Антониу Гутерриш.

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В рамках действия "зерновой сделки" из Украины вывезли 10 миллионов тонн зерна. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на брифинге в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

"Говорят, что человек не всегда ценит вещи, которые у него есть, пока не столкнется с перспективой их лишиться. Я уверен, что за последние несколько дней мир понял и оценил важность Черноморской инициативы по зерну", — подчеркнул он.

"Зерновая сделка", по мнению Гутерриша, нужна человечеству. Договоренность помогает преодолеть продовольственный кризис, снизить цены на продукты питания, минимизировать риски повального голода, бедности и нестабильности в мире.

"Мир видит, что Черноморская инициатива меняет ситуацию к лучшему… Несмотря на все препятствия, с которыми мы сталкивались, маяк надежды на Черном море продолжает освещать наш путь", — продолжил генсек.

[ + – ] Более 120 судов сейчас ожидают разрешения на движение Фото: Latifundist

Антониу Гутерриш поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за решающий вклад в возобновление действия "зернового коридора". Глава ООН призвал все стороны полностью выполнить Черноморскую инициативу и устранить препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Генсек напомнил, что от нехватки удобрений страдают фермеры, поэтому их глобальный дефицит может перерасти во всемирный дефицит продовольствия.

Глава европейской дипломатической службы Жозеп Боррель поблагодарил от себя Турцию и ООН за посредничество в возобновлении "зерновой сделки".

"ЕС благодарен за помощь ООН и Турции в решении России вернуться в черноморскую зерновую инициативу. Продовольствие никогда не должно использоваться как оружие", — заявил дипломат.

Боррель призвал все стороны продлить действие сделки и сказал, что поставки украинского зерна смягчают мировой продовольственный кризис.

"Зерновая сделка" заработала — сколько вывозят зерна из Украины

Представитель ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла заявил, что 3 ноября порты Украины покинули 7 судов с продовольствием. В общем они везут более 290 тыс. тонн зерна и другого продовольствия.

[ + – ] Порты Украины уже покинули 7 судов с продовольствием

Сухогрузы Key Knight (66 750 тонн кукурузы), Christina B (62 258 тонн кукурузы) и Sveti Dujam (31 908 тонн подсолнечного шрота) отправились в Китай. Судно Elefsis доставит в Испанию 64,3 тысячи тонн пшеницы. Судно Rio доставит в Италию 9,1 тыс. тонн пшеницы, проинформировал Палла.

Сухогруз Rattana Naree проследует в Нидерланды и привезет 26 786 тонн соевых бобов, а сухогруз Esentepe — 29 тыс. тонн подсолнечного масла в Оман.

Палла отметил значительное сокращение очереди на досмотры, сейчас более 120 судов ожидают разрешения на движение.

Возврат России в "зерновую сделку"

Напомним, что Россия 2 ноября вернулась в "зерновую сделку", страна-агрессор вышла из нее 29 октября из-за якобы атаки Украины дронами на корабли Черноморского флота РФ.

Российское министерство обороны ранее говорило, что Москва получила от Киева письменные гарантии о неиспользовании "зернового коридора" в военных целях.

МИД Украины опровергло заявления РФ о якобы взятии Украины дополнительных обязательств и гарантии о неиспользовании "зернового коридора" для боев. Глава министерства Дмитрий Кулеба подчеркивает, что Украина никогда не использовала "зерновой коридор" для военных целей, а разговоры Москвы о "гарантиях" — это способ сохранить лицо.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об открытии "зернового коридора" 2 ноября. Он подчеркивал свои усилия ради этого в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин, по оценке турецкого лидера, показал "конструктивный подход", вернув Россию в "зерновую сделку". Президент Турции предлагал поставлять из РФ удобрения и агропродукцию в Джибути, Сомали и Судан.