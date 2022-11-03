З'явився маяк надії: в ООН підрахували, скільки продовольства вивезли "зерновим коридором"

За даними Спільного координаційного центру, з портів України лише 3 листопада вивезли майже 300 тисяч тонн зерна. Чорноморська ініціатива змінює ситуацію у світі на краще, зауважив Антоніу Гутерреш.

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У рамках дії "зернової угоди" з України вивезли 10 мільйонів тонн зерна. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи на брифінгу у штаб-квартирі організації у Нью-Йорку.

"Кажуть, що людина не завжди цінує речі, які в неї є, поки не зіткнеться з перспективою їх втратити. Я впевнений, що за останні кілька днів світ зрозумів і оцінив важливість Чорноморської ініціативи щодо зерна", — наголосив він.

"Зернова угода", на думку Гутерреша, потрібна людству. Домовленість допомагає подолати продовольчу кризу, знизити ціни на продукти харчування, мінімізувати ризики масового голоду, бідності та нестабільності у світі.

"Світ бачить, що Чорноморська ініціатива змінює ситуацію на краще... Незважаючи на всі перешкоди, з якими ми стикалися, маяк надії на Чорному морі продовжує освітлювати наш шлях", — продовжив генсек.

[ + – ] Понад 120 суден зараз очікують на дозвіл на рух Фото: Latifundist

Антоніу Гутерреш подякував президенту Туреччини Реджепу Ердогану за вирішальний внесок у відновлення дії "зернового коридору". Глава ООН закликав усі сторони повністю виконати Чорноморську ініціативу та усунути перешкоди для експорту російського продовольства та добрив.

Генсек нагадав, що від нестачі добрив страждають фермери, тому їхній глобальний дефіцит може перерости у всесвітній дефіцит продовольства.

Глава європейської дипломатичної служби Жозеп Боррель подякував від себе Туреччині та ООН за посередництво у відновленні "зернової угоди".

"ЄС вдячний за допомогу ООН і Туреччині у рішенні Росії повернутися до чорноморської зернової ініціативи. Продовольство ніколи не повинно використовуватись як зброя", — заявив дипломат.

Боррель закликав усі сторони продовжити дію угоди та сказав, що постачання українського зерна пом'якшує світову продовольчу кризу.

"Зернова угода" запрацювала — скільки вивозять зерна з України

Представник ООН у Спільному координаційному центрі (СКЦ) Ісміні Палла заявив, що 3 листопада порти України залишили 7 суден з продовольством. Загалом вони везуть понад 290 тис. тонн зерна та іншого продовольства.

[ + – ] Порти України вже покинули 7 суден із продовольством

Суховантажі Key Knight (66 750 тонн кукурудзи), Christina B (62 258 тонн кукурудзи) та Sveti Dujam (31 908 тонн соняшникового шроту) вирушили до Китаю. Судно Elefsis доставить до Іспанії 64,3 тисяч тонн пшениці. Судно Rio доставить до Італії 9,1 тис. тонн пшениці, повідомив Палла.

Суховантаж Rattana Naree відправиться до Нідерландів і привезе 26 786 тонн соєвих бобів, а суховантаж Esentepe — 29 тис. тонн соняшникової олії в Оман.

Палла відзначив значне скорочення черги на перевірки, зараз понад 120 суден очікують на дозвіл на рух.

Повернення Росії у "зернову угоду"

Нагадаємо, що Росія 2 листопада повернулася у "зернову угоду", країна-агресор вийшла з неї 29 жовтня через нібито атаку України дронами на кораблі Чорноморського флоту РФ.

Російське міністерство оборони раніше говорило, що Москва отримала від Києва письмові гарантії про невикористання "зернового коридору" у військових цілях.

МЗС України спростувало заяви РФ про нібито взяття України додаткових зобов'язань та гарантії про невикористання "зернового коридору" для боїв. Глава міністерства Дмитро Кулеба наголошує, що Україна ніколи не використовувала "зерновий коридор" для військових цілей, а розмови Москви про "гарантії" — це спосіб зберегти обличчя.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про відкриття "зернового коридору" 2 листопада. Він підкреслював свої зусилля задля цього у переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним.

Путін, за оцінкою турецького лідера, показав "конструктивний підхід", повернувши Росію в "зернову угоду". Президент Туреччини пропонував постачати з РФ добрива та агропродукцію у Джибуті, Сомалі та Судан.