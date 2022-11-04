Поддержки Украины не будет: в Алжире завершился двухдневный саммит Лиги арабских государств

Во время саммита страны-члены ЛАГ упомянули о продовольственном кризисе в арабском мире, однако не назвали его главного виновника — Росиию.

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В Алжире прошел двухдневный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). Это было первое подобное мероприятие с начала пандемии коронавируса, которое прошло в очном формате. Об этом пишет Newsru.co.il

Сообщается, что в саммите приняли участие лишь две трети лидеров. Как сообщается, это продемонстрировало раскол арабского мира.

Портал пишет, что по итогам саммита было составлено коммюнике, в котором не содержится осуждения российского вторжения в Украину, хотя это стало причиной кризиса продовольственной безопасности в "арабском мире".

Кроме того, в документе говорится о необходимости создания палестинского государства, столица которого будет находиться в Иерусалиме. Однако о нормализации отношений с Израилем некоторых арабских стран не упоминается.

Также в коммюнике содержится призыв против вмешательства других государств региона в арабские дела, однако при этом не упоминаются ни Турция, ни Иран, о которых, как пишет издание, идет речь.

Что такое Лига арабских государств?

Лига арабских государств – организация, в которую входят арабские государства, а также ряд дружественных им неарабских стран. Всего организация состоит из 22 членов, среди которых Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн и другие.

Ранее Фокус сообщал, что в Москве заметили очередной грузовой самолет из Тегерана. В Тегеране заявили, что хотят создать с Украиной экспертную группу для изучения фактов применения РФ иранских дронов-камикадзе.

Еще напомним, что в ООН подсчитали, сколько продовольствия вывезли по "зерновому коридору". По данным Совместного координационного центра, из портов Украины только 3 ноября вывезли почти 300 тысяч тонн зерна.

Также сообщалось, что Минобороны, МИД и президент Турции Эрдоган помогли возобновить "зерновой коридор". По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, за последние несколько дней Турция приложила значительные дипломатические усилия.