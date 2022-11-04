Підтримки України не буде: в Алжирі завершився дводенний саміт Ліги арабських держав

Під час саміту країни-члени ЛАД згадали про продовольчу кризу в арабському світі, проте не назвали її головного винуватця — Росії.

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В Алжирі відбувся дводенний саміт Ліги арабських держав (ЛАД). Це був перший подібний захід із початку пандемії коронавірусу, який пройшов у очному форматі. Про це пише Newsru.co.il

Повідомляється, що у саміті взяли участь лише дві третини лідерів. Як повідомляється, це продемонструвало розкол арабського світу.

Портал пише, що за підсумками саміту було складено комюніке, в якому немає засудження російського вторгнення в Україну, хоча це стало причиною кризи продовольчої безпеки в "арабському світі".

Крім того, у документі йдеться про необхідність створення палестинської держави, столиця якої перебуватиме в Єрусалимі. Однак про нормалізацію відносин з Ізраїлем деяких арабських країн не згадується.

Також у комюніке міститься заклик проти втручання інших держав регіону в арабські справи, проте при цьому не згадуються ні Туреччина, ні Іран, про які, як пише видання, йдеться.

Що таке Ліга арабських держав?

Ліга арабських держав – організація, куди входять арабські держави, і навіть ряд дружніх їм неарабських країн. Загалом організація складається із 22 членів, серед яких Єгипет, Ірак, Ліван, Саудівська Аравія, Катар, Бахрейн та інші.

Раніше Фокус повідомляв, що в Москві помітили черговий вантажний літак із Тегерана. У Тегерані заявили, що хочуть створити з Україною експертну групу для вивчення фактів застосування РФ іранських дронів-камікадзе.

Ще нагадаємо, що в ООН підрахували, скільки продовольства вивезли "зерновим коридором". За даними Спільного координаційного центру, із портів України лише 3 листопада вивезли майже 300 тисяч тонн зерна.

Також повідомлялося, що Міноборони, МЗС та президент Туреччини Ердоган допомогли відновити "зерновий коридор". За словами речника президента Туреччини Ібрагіма Калина, за останні кілька днів Туреччина доклала значних дипломатичних зусиль.