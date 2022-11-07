"Удары" по США и Южной Корее: в КНДР рассказали, зачем запускали ракеты (видео)

Пхеньян пугает Запад испытаниями баллистических и крылатых ракет, предупреждая о беспощадном ответе. Часть заявлений о военной мощи КНДР преувеличена, включая вылет якобы 500 истребителей, уверены американские аналитики.

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Недавние пуски ракет в Северной Корее — это имитация ударов по США и Южной Корее, ведь эти страны проводят "опасные военные учения". Об этом сообщило северокорейское госагентство "ЦТАК" со ссылкой на военное командование страны.

КНДР на прошлой неделе Северная Корея испытала несколько ракет. В их числе — межконтинентальная баллистическая ракета, пролетевшая над Японией. Это стало ответом на шестидневные воздушные учения Южной Кореи и Штатов Vigilant Storm.

"Масштабные совместные авиаучения противника являются откровенной провокацией, намеренно нагнетающей региональную напряженность. Опасные военные учения направлены против нашей страны", — констатировали в Генштабе КНДР.

[ + – ] Северная Корея выпустила четыре тактические баллистические ракеты

Ракетные подразделения в провинции Северный Пхенан имитировали атаку на авиабазу ​​выпустили четыре тактические баллистические ракеты, оснащенные боевой частью для подрыва бомбоубежищ. Зенитно-ракетные подразделения восточного и западного побережья КНДР выпустили 23 ракеты класса "земля-воздух".

Также был проведен важный испытательный пуск баллистической ракеты для проверки надежности работы, которая парализует систему оперативного управления противника.

"Все контрвоенные операции успешно достигли намеченных целей, а высокий уровень боеспособности наших вооруженных сил был оценен удовлетворительно. Контрвоенная операция — это намек, что наш ответ будет более обстоятельным и беспощадным по мере продолжения провокационных военных маневров противника", — заявили северокорейские военные.

Пуски ракет в Северной Корее — реакция Запада

Официальные лица США и Южной Кореи заявили, что Пхеньян впервые с 2017 года провел техническую подготовку к испытанию ядерного устройства.

Высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи 6 ноября поговорили по телефону и осудили недавние испытания, в том числе "безрассудный" запуск ракеты, приземлившейся на прошлой неделе у берегов Южной Кореи, пишет Reuters.

Некоторые заявления КНДР о масштабах военных учений преувеличены, уверены американские аналитики.

[ + – ] Северокорейские военные 2 ноября запустили две крылатые ракеты в стороны Южной Кореи

Северокорейские военные заявили, что 2 ноября запустили две стратегические крылатые ракеты в сторону вод южнокорейского Ульсана на юго-восточном побережье, где расположены атомная электростанция и большие промышленные парки.

Южнокорейские чиновники назвали это заявление неверным и заявили, что не увидели никаких следов от пуска ракет. Аналитики говорят, что часть фотографий, которые публикуют подконтрольные Пхеньяну СМИ, была сделана еще в начале года.

Преувеличением является и "тотальный боевой вылет" 500 истребителей КНДР, о котором пишет агентство "ЦТАК".

"Пятьсот истребителей — это почти каждый специализированный боевой самолет в арсенале Северной Кореи. Это кажется маловероятным, учитывая, что многие самолеты имеют возраст 40-80 лет, и не все они находятся в рабочем состоянии или в действующем парке", — прокомментировал военный эксперт Международного института стратегических исследований в Лондоне Джозеф Демпси.

Напомним, что 4 ноября вооруженные силы Южной Кореи подняли в воздух авиацию, в том числе F-35A после обнаружения с помощью радаров более 180 военных самолетов КНДР.

В совместных воздушных учениях Vigilant Storm участвовали около 240 единиц техники ВВС Южной Кореи и США. Страны испытали истребители-невидимки F-35A и F-35B.

Северная Корея ранее открыто угрожала применить ядерное оружие из-за учений Южной Кореи и США. Пхеньян рассматривал эти маневры как репетицию вторжения.

КНДР в начале октября запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Снаряд пролетел над страной и упал в Тихом океане.