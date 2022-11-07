"Удари" по США та Південній Кореї: у КНДР розповіли, навіщо запускали ракети (відео)

Пхеньян лякає Захід випробуваннями балістичних і крилатих ракет, попереджаючи про нещадну відповідь. Частина заяв про військову міць КНДР перебільшена, включаючи виліт нібито 500 винищувачів, упевнені американські аналітики.

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Нещодавні пуски ракет у Північній Кореї — це імітація ударів по США та Південній Кореї, адже ці країни проводять "небезпечні військові навчання". Про це повідомило північнокорейське держагентство "ЦТАК" із посиланням на військове командування країни.

КНДР минулого тижня Північна Корея випробувала кілька ракет. Серед них — міжконтинентальна балістична ракета, що пролетіла над Японією. Це стало відповіддю на шестиденні повітряні навчання Південної Кореї та Штатів Vigilant Storm.

"Масштабні спільні авіанавчання противника є відвертою провокацією, яка навмисно нагнітає регіональну напруженість. Небезпечні військові навчання спрямовані проти нашої країни", — констатували у Генштабі КНДР.

[ + – ] Північна Корея випустила чотири тактичні балістичні ракети

Ракетні підрозділи в провінції Північний Пхеньян імітували атаку на авіабазу, випустили чотири тактичні балістичні ракети, оснащені бойовою частиною для підриву бомбосховищ. Зенітно-ракетні підрозділи східного та західного узбережжя КНДР випустили 23 ракети класу "земля-повітря".

Також провели важливий випробувальний запуск балістичної ракети для перевірки надійності роботи, що паралізує систему оперативного управління супротивника.

"Усі контрвоєнні операції успішно досягли намічених цілей, а високий рівень боєздатності наших збройних сил було оцінено задовільно. Контрвоєнна операція — це натяк, що наша відповідь буде більш ґрунтовною і нещадною в міру продовження провокаційних військових маневрів противника", — заявили північнокорейські військові.

Пуски ракет у Північній Кореї — реакція Заходу

Офіційні особи США та Південної Кореї заявили, що Пхеньян уперше з 2017 року провів технічну підготовку до випробування ядерного пристрою.

Високопоставлені дипломати зі США, Японії та Південної Кореї 6 листопада поговорили через телефон та засудили нещодавні випробування, зокрема "безрозсудний" запуск ракети, що приземлилася минулого тижня біля берегів Південної Кореї, пише Reuters.

Деякі заяви КНДР про масштаби військових навчань перебільшені, впевнені американські аналітики.

[ + – ] Північнокорейські військові 2 листопада запустили дві крилаті ракети у бік Південної Кореї

Північнокорейські військові заявили, що 2 листопада запустили дві стратегічні крилаті ракети у бік вод південнокорейського Ульсана на південно-східному узбережжі, де розташовані атомна електростанція та великі промислові парки.

Південнокорейські чиновники назвали цю заяву невірною і заявили, що не побачили жодних слідів від запуску ракет. Аналітики кажуть, що частину фотографій, які публікують підконтрольні Пхеньяну ЗМІ, було зроблено ще на початку року.

Перебільшенням є і "тотальний бойовий виліт" 500 винищувачів КНДР, про яке пише агентство "ЦТАК".

"П'ятсот винищувачів — це майже кожен спеціалізований бойовий літак в арсеналі Північної Кореї. Це здається малоймовірним, враховуючи, що багато літаків мають вік 40-80 років, і не всі вони знаходяться в робочому стані або в парку, що діє", — прокоментував військовий експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Джозеф Демпсі.

Нагадаємо, що 4 листопада збройні сили Південної Кореї підняли у повітря авіацію, зокрема F-35A після виявлення за допомогою радарів понад 180 військових літаків КНДР.

У спільних повітряних навчаннях Vigilant Storm брали участь близько 240 одиниць техніки ВПС Південної Кореї та США. Країни випробували винищувачі-невидимки F-35A та F-35B.

Північна Корея раніше відкрито погрожувала застосувати ядерну зброю через навчання Південної Кореї та США. Пхеньян розглядав ці маневри як репетицію вторгнення.

КНДР на початку жовтня запустила балістичну ракету у бік Японії. Снаряд пролетів над країною і впав у Тихому океані.