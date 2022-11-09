Перепутали буквы: российские туристы попали вместо Мадрида в турецкий Мардин (фото)

Клиенты обнаружили ошибку во время пересадки в Стамбуле. Отдыхающие прилетели в турецкий город, находящийся в 20 километрах от границы с Сирией.

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Российское турагентство ошиблось и отправило клиентов вместо Мадрида в турецкий город Мардин. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Akit.

Клиенты поняли, что едут в Мардин, а не в Мадрид во время пересадки в Стамбуле. Менеджеры, ответственные за бронь билетов, перепутали названия городов.

Предприниматель в сфере туризма Бекир Фалай рассказал, что турецкая сторона, несмотря на путаницу, хорошо приняла россиян, которые провели в Мардине целый день.

[ + – ] Мардин расположен на юге Турции

"Был запрос из России о поездке в Мадрид. Агентство выдало билет в Мардин через Стамбул вместо Мадрида. Путешествующие столкнулись с неожиданным сюрпризом и очень удивились", — заметил он.

Президент Ассоциации туристических предприятий Мардина Аслан Пашаоглу добавил, что город очень понравился россиянам. Туристы покинули город на следующий день и сели на рейс в Мадрид с пересадкой в Стамбуле.

Чем знаменит город Мардин?

Мардин расположен на юге Турции, примерно в 20 километрах от границы с Сирией. Большинство местных жителей может увидеть сирийскую долину. В городе живет около 140 тысяч человек — курды, турки и сирийцы.

С двух сторон Мардин окружен реками Тигр и Евфрат. Мардин внесли в список наследия ЮНЕСКО за неоспоримую историческую и культурную ценность, это второй объект в мире после Венеции, сохранивший подлинный облик.

Мардин знаменит многочисленным архитектурными памятками — руинами античности, мусульманскими мечетями и христианскими монастырями.

В городе есть небольшой аэропорт, международные рейсы он не принимает. Долететь до Мардина можно из Стамбула, из Анталии прямых рейсов нет.

Напомним, что россияне хотят возить детей на экскурсии в разрушенный украинский Мариуполь на ладье "Змей Горыныч". Этот проект хочет вернуть россиян к "корням и единой цивилизационной основе".

Финляндия с 30 сентября ограничила пассажиропоток и запретила въезд туристам из России из-за угрозы международным отношениям.

В сентябре в Грузии русскоязычных туристов высадили из автобуса. Мужчины прокричали "Слава России", а грузины в ответ сказали им "заткнутся и уезжать в свою Россию".