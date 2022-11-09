Переплутали літери: російські туристи потрапили замість Мадрида в турецький Мардін (фото)

Клієнти виявили помилку під час пересадки в Стамбулі. Відпочивальники прилетіли в турецьке місто, що за 20 кілометрів від кордону із Сирією.

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Російське турагентство помилилося та відправило клієнтів замість Мадрида в турецьке місто Мардін. Про це повідомила турецька газета Yeni Akit.

Клієнти зрозуміли, що їдуть у Мардін, а не в Мадрид, під час пересадки в Стамбулі. Менеджери, відповідальні за бронювання квитків, переплутали назви міст.

Підприємець у сфері туризму Бекір Фалай розповів, що турецька сторона, незважаючи на плутанину, добре прийняла росіян, які провели в Мардіні цілий день.

[ + – ] Мардін розташований на півдні Туреччини

"Був запит із Росії про поїздку в Мадрид. Агентство видало квиток у Мардін через Стамбул замість Мадрида. Мандрівники зіткнулися з несподіваним сюрпризом і дуже здивувалися", — зауважив він.

Президент Асоціації туристичних підприємств Мардіна Аслан Пашаоглу додав, що місто дуже сподобалося росіянам. Туристи залишили місто наступного дня та сіли на рейс у Мадрид із пересадкою в Стамбулі.

Чим знамените місто Мардін?

Мардін розташований на півдні Туреччини, приблизно за 20 кілометрів від кордону із Сирією. Більшість місцевих жителів можуть побачити сирійську долину. У місті мешкає близько 140 тисяч людей — курди, турки та сирійці.

Із двох сторін Мардін оточений річками Тигр і Євфрат. Мардін внесли до списку спадщини ЮНЕСКО за незаперечну історичну та культурну цінність, це другий об'єкт у світі після Венеції, що зберіг справжній вигляд.

Мардін знаменитий численними архітектурними пам'ятками — руїнами античності, мусульманськими мечетями та християнськими монастирями.

У місті є невеликий аеропорт, міжнародні рейси він не приймає. Долетіти до Мардіна можна зі Стамбула, з Анталії прямих рейсів немає.

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