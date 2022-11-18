"Серия пожаров": полиция обвинила пожарного в поджоге приюта для украинских беженцев в Германии

По словам журналистов, пожар вызвал сильные волнения среди немецких политиков, которые начали обвинять друг друга к подстрекательству к агрессии через необдуманную риторику.

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Еще в октябре в немецком приюте для беженцев из Украины, который находится в городе Грос-Стремкендорф, произошел пожар. В результате расследования был арестован 32-летний пожарный, который и помогал тушить огонь. Об этом пишет издание The Guardian.

Сообщается, что за два дня до пожара на знаке Красного Креста возле здания приюта была обнаружена нарисованная нацистская свастика. Это вызвало у следствия подозрение о том, что мотивы поджога были политическими. В результате пожара был нанесен ущерб на миллионы евро. К счастью, из 17 обитателей приюта никто не пострадал.

Журналисты пишут, что 16 ноября следователи заявили, что пожар в приюте был лишь одним из серии из 19 поджогов в районе к востоку от портового города Висмар.

"В результате наших расследований мы предполагаем, что преступное деяние в Грос-Стремкендорфе было частью серии пожаров", — заявила главный прокурор Клаудиа Ланге.

Она добавила, что никаких улик, указывающих на политически мотивированные действия, обнаружено не было.

По словам журналистов, мужчина, который, как сообщается, с юности является членом добровольных и профессиональных пожарных служб, отвергает обвинения в свою сторону, но остается под арестом. Полиция допросила всех пожарных, которые принимали участие в тушении пожара.

В материале сказано, что полиция также нашла свидетелей, которые рассказали, что подозреваемый посещал места, где в скором времени вспыхивал огонь.

Политические последствия пожара в Германии

Сообщается, что пожар в приюте для беженцев 19 октября привлек большое внимание средств массовой информации Германии и побудил некоторых политиков обвинить друг друга в подстрекательстве к поджогу неосторожной риторикой.

К примеру, как пишут журналисты, Саския Эскен, сопредседатель правящей левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ), призвала лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца ответить на вопросы о "ненависти и подстрекательстве толпы, которые позже выливаются в насилие".

В сентябрьском телеинтервью лидер консерваторов Фридрих Мерц посетовал на растущую, по его словам, проблему, связанную с тем, что украинцы практикуют "социальный туризм", требуя льгот в Германии, прежде чем вернуться на родину.

Ранее Фокус сообщал, что власти Польши хотят, чтобы украинские беженцы платили за социальное жилье. В первые три месяца оплата будет составлять 50%. Если спустя это время украинцы не найдут работу и не будут в состоянии снимать собственное жилье, то им придется платить уже 100% за проживание в предоставляемых центрах.

Еще напомним, что вернувшиеся домой украинские беженцы могут снова приехать в Евросоюз на зиму. По словам Вита Ракушана, пятая часть беженцев вернулась из европейских стран в Украину. Те из них, кто ранее получил статус временной защиты, могут зимовать в ЕС.

Также сообщалось, что украинские беженцы в Англии могут стать бездомными к концу года или вернуться в Украину. Жителям английского графства Лестершир, принимающим украинцев, приходится сталкиваться с повышенными расходами, а поиск жилья для беженцев превращается в лотерею.