"Серія пожеж": поліція звинуватила пожежника у підпалі притулку для українських біженців у Німеччині

За словами журналістів, пожежа викликала сильні хвилювання серед німецьких політиків, які почали звинувачувати один одного у підбурюванні агресії через необдуману риторику.

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Ще в жовтні в німецькому притулку для біженців з України, що знаходиться в місті Гросс-Стремкендорф, сталася пожежа. Внаслідок розслідування було заарештовано 32-річного пожежника, який і допомагав гасити вогонь. Про це пише видання The Guardian.

Повідомляється, що за два дні до пожежі на знаку Червоного Хреста біля будівлі притулку було виявлено намальовану нацистську свастику. Це викликало у слідства підозру, що мотиви підпалу були політичними. Внаслідок пожежі було завдано збитків на мільйони євро. На щастя, із 17 мешканців притулку ніхто не постраждав.

Журналісти пишуть, що 16 листопада слідчі заявили, що пожежа у притулку була лише одним із серії з 19 підпалів у районі на схід від портового міста Вісмар.

"В результаті наших розслідувань ми припускаємо, що злочинне діяння у Гросс-Стремкендорфі було частиною серії пожеж", — заявила головний прокурор Клаудіа Ланге.

Вона додала, що жодних доказів, які вказують на політично вмотивовані дії, не було виявлено.

За словами журналістів, чоловік, який, як повідомляється, з юності є членом добровільних та професійних пожежних служб, відкидає звинувачення у свій бік, але залишається під арештом. Поліція допитала всіх пожежників, які брали участь у гасінні пожежі.

У матеріалі сказано, що поліція також знайшла свідків, які розповіли, що підозрюваний відвідував місця, де незабаром спалахував вогонь.

Політичні наслідки пожежі у Німеччині

Повідомляється, що пожежа у притулку для біженців 19 жовтня привернула велику увагу засобів масової інформації Німеччини та спонукала деяких політиків звинуватити один одного у підбурюванні до підпалу необережною риторикою.

Наприклад, як пишуть журналісти, Саскія Ескен, співголова керівної лівоцентристської Соціал-демократичної партії (СДПН), закликала лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца відповісти на питання про "ненависть і підбурювання натовпу, які пізніше виливаються в насильство".

У вересневому телеінтерв'ю лідер консерваторів Фрідріх Мерц поскаржився на проблему, що зростає, за його словами, пов'язану з тим, що українці практикують "соціальний туризм", вимагаючи пільг у Німеччині, перш ніж повернутися на батьківщину.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Польщі хоче, щоб українські біженці платили за соціальне житло. У перші три місяці оплата становитиме 50%. Якщо через цей час українці не знайдуть роботу і не зможуть винаймати власне житло, то їм доведеться платити вже 100% за проживання в центрах, що надаються.

Ще нагадаємо, що українські біженці, які повернулися додому, можуть знову приїхати до Євросоюзу на зиму. За словами Віта Ракушана, п'ята частина біженців повернулася із європейських країн до України. Ті, хто раніше отримав статус тимчасового захисту, можуть зимувати в ЄС.

Також повідомлялося, що українські біженці в Англії можуть стати безпритульними до кінця року або повернутися до України. Жителям англійського графства Лестершир, які приймають українців, доводиться стикатися з підвищеними витратами, а пошук житла для біженців перетворюється на лотерею.