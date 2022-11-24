Евросоюз не договорился о ценовом лимите на нефть из РФ: Польша дает максимум $30 за баррель, – СМИ

"Большая семерка" предлагает установить ценовой предел в 65-70 долларов за баррель. Часть стран считает, что этого недостаточно — Россия все равно получит сверхдоходы, ведь себестоимость добычи 1 барреля не превышает 20 долларов.

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Власти Евросоюза не смогли договориться о предельном ограничении цен на российскую нефть, перевозимую морем, по схеме стран "Большой семерки". Переговоры продолжатся 24 или 25 ноября, заявили евродипломаты в комментарии агентству Reuters.

Представители 27 стран ЕС встретились в Брюсселе 23 ноября для обсуждения предложения G7 установить ценовой предел для нефти из РФ в 65-70 долларов за баррель. Данные цифры оказались слишком низкими для одних и высоким для других, говорят источники.

"Есть разногласия по уровню предельной цены, нужно действовать на двусторонней основе", — прокомментировал дипломат.

Польша, Литва и Эстония считают, что цена в 65-70 долларов за баррель позволит России получать слишком высокие доходы, так как себестоимость добычи нефти составляет около 20 долларов за баррель.

Кипр, Греция и Мальта, получающие доходы от судоходства, потеряют больше других, если российские нефтяные танкеры перестанут перевозить нефть. Они требуют компенсацию за потерю доходов от бизнеса или больше времени для адаптации, пишет Reuters.

"Польша говорит, что не может подняться выше 30 долларов за баррель. Кипр требует компенсации. Греции нужно больше времени", — пояснил второй дипломат.

Большинство стран ЕС во главе с членами G7 Францией и Германией, по данным собеседников, поддерживают ценовые пределы, но беспокоятся об обеспечении их соблюдения.

Ограничение цен на нефть из России: как работает схема?

Около 70-85% сырой нефти из России доставляется танкерами, а не трубопроводами, отмечает Reuters.

Идея ценового потолка состоит в запрете судоходным и страховым компаниям обрабатывать грузы с российской нефтью по всему миру, если она продается по цене, которая превышает установленные G7 и ее союзниками пределы.

Поскольку основные судоходные и страховые компании мира находятся в странах "Большой семерки", ценовой потолок повлияет на продажу российской нефти.

[ + – ] Себестоимость добычи нефти в РФ оценивается примерно в 20 долларов за баррель

Себестоимость добычи оценивается примерно в 20 долларов за баррель, поэтому ценовое ограничение по-прежнему позволит России выгодно продавать нефть и таким образом предотвратит дефицит предложения на мировом рынке.

Российская нефть марки Urals, по информации Reuters, торгуется в диапазоне около 68 долларов за баррель.

В "Большую семерку" входят Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Страны должны установить ограничение цен на экспорт российской нефти по морю 5 декабря.

Напомним, что Китай перестал покупать нефть в РФ, ожидая лучшего предложения и решения по ценовому потолку. Россия угрожала остановкой продажи газа странам, которые введут нефтяные лимиты.

Украина с 1 января 2023 года увеличит цену на транзит российской нефти из-за постоянных ракетных обстрелов ВС РФ энергетической инфраструктуры.

Агентство Bloomberg ранее писало о создании "теневого флота" для вывоза нефти из России в условиях санкций.