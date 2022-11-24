Євросоюз не домовився про ціновий ліміт на нафту з РФ: Польща дає максимум $30 за барель, – ЗМІ

"Велика сімка" пропонує встановити цінову межу в 65-70 доларів за барель. Частина країн вважає, що цього недостатньо, — Росія все одно отримає надприбутки, адже собівартість видобутку одного бареля не перевищує 20 доларів.

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Влада Євросоюзу не змогла домовитися про граничне обмеження цін на російську нафту, що перевозиться морем, за схемою країн "Великої сімки". Переговори продовжаться 24 або 25 листопада, заявили євродипломати в коментарі агентству Reuters.

Представники 27 країн ЄС зустрілися в Брюсселі 23 листопада для обговорення пропозиції G7 встановити цінову межу для нафти з РФ у 65-70 доларів за барель. Ці цифри виявилися надто низькими для одних і високим для інших, кажуть джерела.

"Є розбіжності щодо рівня граничної ціни, треба діяти на двосторонній основі", — прокоментував дипломат.

Польща, Литва й Естонія вважають, що ціна в 65-70 доларів за барель дозволить Росії отримувати надто високі доходи, оскільки собівартість видобутку нафти становить близько 20 доларів за барель.

Кіпр, Греція та Мальта, які отримують доходи від судноплавства, втратять більше за інших, якщо російські нафтові танкери перестануть перевозити нафту. Вони вимагають компенсацію за втрату доходів від бізнесу або більше для адаптації, пише Reuters.

"Польща каже, що не може піднятися вище 30 доларів за барель. Кіпр потребує компенсації. Греції потрібно більше часу", — пояснив другий дипломат.

Більшість країн ЄС на чолі з членами G7 Францією та Німеччиною, за даними співрозмовників, підтримують цінові межі, але турбуються про забезпечення їхнього дотримання.

Обмеження цін на нафту з Росії: як працює схема?

Близько 70-85% сирої нафти з Росії доставляються танкерами, а не трубопроводами, зазначає Reuters.

Ідея цінової межі полягає в забороні судноплавним і страховим компаніям обробляти вантажі з російською нафтою по всьому світу, якщо її продають за ціною, яка перевищує встановлені G7 і її союзниками межі.

Оскільки основні судноплавні та страхові компанії світу перебувають у країнах "Великої сімки", цінова межа вплине на продаж російської нафти.

[ + – ] Собівартість видобутку нафти в РФ оцінюється приблизно у 20 доларів за барель

Собівартість видобутку оцінюється приблизно у 20 доларів за барель, тому цінове обмеження, як і раніше, дозволить Росії вигідно продавати нафту й таким чином запобігатиме дефіциту пропозиції на світовому ринку.

Російською нафтою марки Urals, за інформацією Reuters, торгують у діапазоні близько 68 доларів за барель.

У "Велику сімку" входять Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія. Країни мають встановити обмеження цін на експорт російської нафти морем 5 грудня.

Нагадаємо, що Китай перестав купувати нафту в РФ, очікуючи кращої пропозиції та рішення щодо цінової межі. Росія погрожувала зупинкою продажу газу країнам, які запровадять нафтові ліміти.

Україна з 1 січня 2023 року збільшить ціну на транзит російської нафти через постійні ракетні обстріли ЗС РФ енергетичної інфраструктури.

Агентство Bloomberg раніше писало про створення "тіньового флоту" для вивезення нафти з Росії за умов санкцій.