"Наши возможности исчерпаны": Германия опасается нового наплыва беженцев из Украины, — BBC

Журналисты пишут, что в 2022 году значительно выросло количество нападений на убежища для беженцев, если сравнивать с 2021 годом.

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Недавний опрос для национального вещателя Германии показал, что беспокойство по поводу иммиграции за последний год усилилось. Так, 53% опрошенных были обеспокоены тем, что в страну приезжает слишком много людей, что на 11% больше, чем в сентябре 2021 года. Об этом пишет BBC.

Издание пишет, что эти страхи и социальное разделение — именно то, что президент России Владимир Путин стремился использовать в своей последней кампании, направленной на то, чтобы сделать Украину непригодной для жизни и вытеснить еще больше ее граждан в Европу.

Журналисты заявили, что зима станет проверкой терпимости немецкого правительства, которое пришло к власти с гораздо более либеральным отношением к беженцам, чем его предшественники. Будет иметь значение, как отреагирует эта страна, сама сильно изменившаяся из-за миграционного кризиса.

В материале сказано, что немецкая столица, город Берлин, изо всех сил пытается надлежащим образом разместить украинских беженцев. Местные власти спешно готовят новые временные убежища в ожидании прибытия, по их оценкам, еще до 10 000 человек. С начала войны в Германию бежал миллион украинцев.

Как рассказала окружной советник Тюргинии (земли на востоке Германии) Мартина Швайнсбург ее район полагался на частных домовладельцев для размещения украинцев, но теперь и они не желают принимать беженцев.

Кроме того, по словам Швайнсбург, все больше людей считают предоставление для украинских беженцев школьных спортзалов неприемлемым.

"Наши возможности исчерпаны", — сказала она.

Издание пишет, что в этом году власти зафиксировали 65 нападений на жилье беженцев, что значительно больше, чем в 2021 году.

Ранее Фокус сообщал, что Украина получит от Германии наземные беспилотники THeINS. Автономные аппараты, закупку которых спонсирует Бундестаг, будут предназначены для эвакуации раненых и саперных работ.

Еще напомним, что Reuters сообщили, что в Италии отменили голосование о военной поддержке Украины. Издание пишет, что к концу года закончится действие договоренности, согласно которой правительство Италии могло отправлять Украине военную помощь без разрешения парламента.

Также сообщалось, что США выделят Украине $53 млн на поддержку энергосистемы. Штаты с начала войны выделили около 145 миллионов долларов на ремонт, техобслуживание и усиление украинской энергосистемы.