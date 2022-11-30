"Наші можливості вичерпані": Німеччина побоюється нового напливу біженців з України, — BBC

Журналісти пишуть, що 2022 року значно зросла кількість нападів на притулки для біженців, якщо порівнювати з 2021 роком.

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Недавнє опитування для національного мовника Німеччини показало, що занепокоєння щодо імміграції за останній рік посилилося. Так, 53% опитаних були стурбовані тим, що до країни приїжджає дуже багато людей, що на 11% більше, ніж у вересні 2021 року. Про це пише ВВС.

Видання пише, що ці страхи та соціальний поділ — саме те, що президент Росії Володимир Путін прагнув використати у своїй останній кампанії, спрямованій на те, щоб зробити Україну непридатною для життя та витіснити ще більше її громадян до Європи.

Журналісти заявили, що зима стане перевіркою терпимості німецького уряду, який прийшов до влади зі значно ліберальнішим ставленням до біженців, ніж його попередники. Матиме значення, як відреагує ця країна, яка найбільше змінилася через міграційну кризу.

У матеріалі сказано, що німецька столиця, місто Берлін, щосили намагається належним чином розмістити українських біженців. Місцева влада спішно готує нові тимчасові притулки в очікуванні прибуття, за їх оцінками, ще до 10 000 осіб. З початку війни до Німеччини втік мільйон українців.

Як розповіла окружний радник Тюргінії (землі на сході Німеччини) Мартіна Швайнсбург, її район покладався на приватних домовласників для розміщення українців, але тепер і вони не бажають приймати біженців.

Крім того, за словами Швайнсбурга, все більше людей вважають надання для українських біженців шкільних спортзалів неприйнятним.

"Наші можливості вичерпані", — сказала вона.

Видання пише, що цього року влада зафіксувала 65 нападів на житло біженців, що значно більше, ніж у 2021 році.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна отримає від Німеччини наземні безпілотники THeINS. Автономні апарати, закупівлю яких спонсорує Бундестаг, будуть призначені для евакуації поранених та саперних робіт.

Ще нагадаємо, що Reuters повідомили, що в Італії скасували голосування про військову підтримку України. Видання пише, що до кінця року закінчиться дія домовленості, згідно з якою уряд Італії міг надсилати Україні військову допомогу без дозволу парламенту.

Також повідомлялося, що США виділять Україні $53 млн на підтримку енергосистеми. Штати з початку війни виділили близько 145 мільйонів доларів на ремонт, техобслуговування та посилення української енергосистеми.