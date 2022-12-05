"Что русскому хорошо, то немцу смерть": Медведев пригрозил ЕС из-за потолка цен на нефть

Дмитрий Медведев считает, что введение ограничений на покупку нефти из РФ в первую очередь навредит простым европейцам и значительно усложнит им жизнь этой зимой.

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова принялся угрожать странам Европейского Союза в ответ на введение потолочных цен на нефть. В этот раз российский политик написал в своем Телеграм-канале о том, что для европейских потребителей нефти и газа "все еще впереди".

Медведев сравнил политиков европейских государств, проголосовавших за введение потолка цен на российскую нефть с "толпой подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду".

По мнению российского политика, "часть из них быстро отрезвеет и выскочит", а часть — утонет.

"Их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть", — завершил своей пост в Телеграм Медведев.

Он также высказал уверенность, что с ценами на нефть будет происходить невообразимое и посоветовал европейцам запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками.

Граничная цена на нефть из РФ: как отреагировали в Кремле

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что Россия готовит ответ на введение Евросоюзом потолка цен на нефть. По его словам, во-первых, Кремль не признает этого решения ЕС. А, во-вторых, введение граничной цены на нефть из РФ не скажется на финансировании и ходе войны в Украине.

Потолок цен на российскую нефть: что об этом известно

23 ноября послы 27 стран Евросоюза провели встречу и обсудили вопрос предельной цены на закупку нефти из РФ.

В свою очередь, страны G7 высказали намерение одобрить потолок цен синхронно с Евросоюзом. Цель такого плана была в том, чтобы ограничить доходы российских нефтяных экспортеров, а также избежать повышения цен.

Уже 1 декабря Евросоюз предварительно установил новую цену на российскую нефть в рамках $60 за баррель. Кроме того, был разработан дополнительный корректирующий механизм, который должен держать предельную цену на российскую нефть на уровне как минимум на 5% ниже рыночной.

Однако процесс тормозила Польша, которая потребовала установить ценник не выше $30 за баррель.

На следующий день, 2 декабря, страна одобрила новую цену на российскую нефть, установленную ЕС. Ранее Варшава воздержалась от одобрения сделки, чтобы изучить механизм корректировки для сохранения предела ниже рыночной цены.

Напомним, ранее США назвали предельную цену российской нефти. По словам главы американского Минфина Джанет Йеллен, Москва еще 7 лет назад готова была добывать и продавать черное золото по 60 долларов. Российская нефть Urals сейчас стоит около 75 долларов за баррель.

А несколько ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю учредительного саммита зерновой инициативы Grain from Ukraine заявил, что цены на российскую нефть необходимо ограничить на уровне $30-40 за баррель.