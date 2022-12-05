"Що росіянину добре, то німцеві смерть": Медведєв пригрозив ЄС через стелю цін на нафту

Дмитро Медведєв вважає, що введення обмежень на купівлю нафти з РФ насамперед нашкодить простим європейцям і значно ускладнить їм життя цієї зими.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв знову почав погрожувати країнам Європейського Союзу у відповідь на введення стельових цін на нафту. Цього разу російський політик написав у своєму телеграм-каналі про те, що для європейських споживачів нафти та газу "все ще попереду".

Медведєв порівняв політиків європейських держав, які проголосували за введення стелі цін на російську нафту з "натовпом бюргерів, що підгуляли й об'ївшись шнапсу із сосисками і пивом, вперше лізуть у крижану воду".

На думку російського політика, "частина з них швидко протверезіє і вискочить", а частина — потоне.

"Їх ховатимуть, піднімаючи сумні тости про те, що вони впали в нерівній сутичці з російським ведмедем і генералом Морозом. Ну що ж, туди їм і дорога! Що росіянину добре, то німцеві смерть", — завершив свій допис у телеграм Медведєв.

Він також висловив упевненість, що з цінами на нафту відбуватиметься неймовірне та порадив європейцям запасатися шнапсом, ватними ковдрами та кип'ятильниками.

Гранична ціна на нафту з РФ: як відреагували у Кремлі

Зі свого боку, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив про те, що Росія готує відповідь на введення Євросоюзом стелі цін на нафту. За його словами, по-перше, Кремль не визнає цього рішення ЄС. А по-друге, запровадження граничної ціни на нафту з РФ не позначиться на фінансуванні та ході війни в Україні.

Стеля цін на російську нафту: що відомо

23 листопада посли 27 країн Євросоюзу провели зустріч та обговорили питання граничної ціни на закупівлю нафти з РФ.

Зі свого боку, країни G7 висловили намір схвалити ціну синхронно з Євросоюзом. Ціль такого плану була в тому, щоб обмежити доходи російських нафтових експортерів, а також уникнути підвищення цін.

Уже 1 грудня Євросоюз попередньо встановив нову ціну на російську нафту у межах $60 за барель. Крім того, був розроблений додатковий механізм коригування, який повинен тримати граничну ціну на російську нафту на рівні як мінімум на 5% нижче ринкової.

Проте процес гальмувала Польща, яка вимагала встановити цінник не вище за $30 за барель.

Наступного дня, 2 грудня, країна схвалила нову ціну на російську нафту, встановлену ЄС. Раніше Варшава утрималася від схвалення угоди, щоб вивчити механізм коригування для збереження межі нижче за ринкову ціну.

Нагадаємо, раніше США назвали граничну ціну російської нафти. За словами глави американського Мінфіну Джанет Єллен, Москва ще 7 років тому готова була добувати та продавати чорне золото по 60 доларів. Російська нафта Urals зараз коштує приблизно 75 доларів за барель.

А раніше Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з нагоди установчого саміту зернової ініціативи Grain from Ukraine заявив, що ціни на російську нафту необхідно обмежити на рівні $30-40 за барель.