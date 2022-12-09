"Mercedes слабо заводится": Лукашенко пришел пешком на саммит ЕАЭС в Бишкеке (видео)

Белорусский лидер пожаловался своему коллеге из Кыргызстана Жапарову на автомобиль и поинтересовался не опоздал ли он на встречу.

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Александр Лукашенко пожаловался на сломавшийся Mercedes, из-за которого ему пришлось идти пешком на заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Саммит проходит 9 декабря в столице Кыргызстана Бишкеке. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Лукашенко рассказал о своем утреннем происшествии президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.

"Я не опоздал? Mercedes слабо заводится, пешком пришел", — уточнил глава РБ.

Саммит ЕАЭС в Бишкеке

Заседание союза проходит в государственной резиденции президента Кыргызстана "Ала-Арча" в очном формате. На саммит приехали главы стран так называемой "евразийской"пятерки" — РФ, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Владимир Путин, как написали журналисты, прибыл на встречу последним. В сети распространилось видео, как перед его прибытием чистят ковровую дорожку перед входом в резиденцию.

На полях саммита у него запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Напомним, Владимир Путин заявил, что западные страны якобы "используют украинцев в войне с Россией как пушечное мясо". Глава страны-агрессора назвал Украину "колонией", которую "накачивают оружием и наемниками для противостояния с РФ".

Ранее в американском Институте изучения войны предположили, что Путин не отказывался от максималистских целей в войне против Украины. Москва, угрожая повторной оккупацией украинских регионов, пытается запутать Запад и вынудить Киев сесть за стол переговоров.