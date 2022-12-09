"Mercedes слабо заводиться": Лукашенко прийшов пішки на саміт ЄАЕС у Бішкеку (відео)

Білоруський лідер поскаржився своєму колегі з Киргизстану Жапарову на автомобіль і поцікавився, чи не запізнився він на зустріч.

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Олександр Лукашенко поскаржився на Mercedes, що зламався, через який йому довелося йти пішки на засідання Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Саміт відбувається 9 грудня в столиці Киргизстану Бішкека. Про це повідомляє агентство ТАРС.

Лукашенко розповів про свою ранкову подію президенту Киргизстану Садиру Жапарову.

"Я не спізнився? Mercedes слабо заводиться, пішки прийшов", — уточнив глава РБ.

Саміт ЄАЕС у Бішкеку

Засідання спілки відбувається в державній резиденції президента Киргизстану "Ала-Арча" в очному форматі. На саміт приїхали глави країн так званої "євразійської"п'ятірки" — РФ, Вірменії, Білорусі, Казахстану та Киргизстану.

Володимир Путін, як написали журналісти, прибув на зустріч останнім. У мережі поширилося відео, як перед його прибуттям чистять червону доріжку перед входом у резиденції.

На полях саміту в нього запланована зустріч із прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що західні країни нібито "використовують українців у війні з Росією як гарматне м'ясо". Глава країни-агресора назвав Україну "колонією", яку "накачують зброєю та найманцями для протистояння з РФ".

Раніше в американському Інституті вивчення війни припустили, що Путін не відмовлявся від максималістських цілей у війні проти України. Москва, погрожуючи повторною окупацією українських регіонів, намагається заплутати Захід і змусити Київ сісти за стіл переговорів.