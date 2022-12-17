В Лондоне полиция ворвалась в галерею, перепутав скульптуру с мертвой женщиной

Галерея, заинтересовавшая полицейских, принадлежит бывшему агенту Бэнкси Стиву Лазаридесу.

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Работа американского художника Марка Дженкинса "Кристина", созданная в 2022 году, которая сейчас экспонируется в Laz Emporium, галерее на Лексингтон-стрит в Сохо (Лондон), получилась настолько реалистичной, что вызвала переполох у местной полиции, сообщает Artnet News.

Стражи правопорядка отреагировали на звонок прохожих в столичное управление полиции: в витрине галереи, которой владеет Стив Лазаридес, бывший агент знаменитого уличного художника Бэнкси, люди заметили женщину, неподвижно сидевшую, уронив голову на стол.

[ + – ] "Кристина" в галерее Лазаридеса – как живая!

Прибыв по указанному адресу, правоохранители убедились, что женщина не двигается, и, спустя некоторое время, ворвались в галерею, поскольку решили, что с ней случилось что-то плохое, и она может находиться в критическом состоянии из-за сердечного приступа или передозировки наркотиков.

"Примерно через 20 минут офицеры ворвались по указанному адресу, и обнаружили, что это был манекен. Метрополитен обязан реагировать на подобные вызовы, когда кажется, что кто-то испытывает проблемы", – заявил прессе представитель лондонской полиции.

[ + – ] Та самая "Кристина", напугавшая прохожих и полицейских Фото: Laz Emporium

Сотрудница галереи Ханна Блейкмор, которая дежурила в тот день, поднялась наверх, чтобы выпить чашку чая, а когда спустилась вниз, увидела, что дверь сорвана с петель, а в помещении стоят двое сбитых с толку полицейских. Галеристка была шокирована, увидев мужчин в форме в помещении, где представлены и продаются различные произведения искусства, а также предметы дизайна и интерьера.

В итоге "потерпевшей" оказалась скульптура Дженкинса, которая была заказана художнику Лазаридисом. Владелец галереи хотел, чтобы тот запечатлел его сестру, потерявшую сознание за столом и упавшую лицом в тарелку с супом.

Скульптура в натуральную величину, изображающая женщину с растрепанными волосами, одетую в желтую толстовку с капюшоном и кроссовки, была сделана с помощью упаковочной ленты и пенопластового наполнителя. В настоящее время работа не продается, но если бы галерея решила продать ее, то ее стоимость составила бы 18 тысяч фунтов стерлингов.

Скульптура, которую можно увидеть публично через окно галереи, и раньше удивляла людей. По словам Блейкмор, когда работа появилась на лондонской ярмарке искусства и дизайна Decorex в октябре, очевидцы вызвали бригаду скорой помощи.

Она также добавила, что офицеры отчитали ее за то, что у нее представлена скульптура человека, которая выглядит слишком настоящей.

"Работа заключается в том, чтобы провоцировать, и она определенно достигает этого", – отметила женщина.

"Кристина" будет находиться в галерее до 24 декабря, и в ее реалистичности может убедиться любой желающий.

Напомним, Бэнкси побывал в Украине, где оставил семь рисунков в городах, изуродованных российскими оккупантами. Одну из работ украли, чтобы продать, срезав ее со стены дома, однако вандалов задержали, а само произведение позже обнаружилось в полицейском райотделе Бучи.