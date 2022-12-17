В Лондоне полиция ворвалась в галерею, перепутав скульптуру с мертвой женщиной
Галерея, заинтересовавшая полицейских, принадлежит бывшему агенту Бэнкси Стиву Лазаридесу.
Работа американского художника Марка Дженкинса "Кристина", созданная в 2022 году, которая сейчас экспонируется в Laz Emporium, галерее на Лексингтон-стрит в Сохо (Лондон), получилась настолько реалистичной, что вызвала переполох у местной полиции, сообщает Artnet News.
Стражи правопорядка отреагировали на звонок прохожих в столичное управление полиции: в витрине галереи, которой владеет Стив Лазаридес, бывший агент знаменитого уличного художника Бэнкси, люди заметили женщину, неподвижно сидевшую, уронив голову на стол.
Прибыв по указанному адресу, правоохранители убедились, что женщина не двигается, и, спустя некоторое время, ворвались в галерею, поскольку решили, что с ней случилось что-то плохое, и она может находиться в критическом состоянии из-за сердечного приступа или передозировки наркотиков.
"Примерно через 20 минут офицеры ворвались по указанному адресу, и обнаружили, что это был манекен. Метрополитен обязан реагировать на подобные вызовы, когда кажется, что кто-то испытывает проблемы", – заявил прессе представитель лондонской полиции.
Сотрудница галереи Ханна Блейкмор, которая дежурила в тот день, поднялась наверх, чтобы выпить чашку чая, а когда спустилась вниз, увидела, что дверь сорвана с петель, а в помещении стоят двое сбитых с толку полицейских. Галеристка была шокирована, увидев мужчин в форме в помещении, где представлены и продаются различные произведения искусства, а также предметы дизайна и интерьера.
В итоге "потерпевшей" оказалась скульптура Дженкинса, которая была заказана художнику Лазаридисом. Владелец галереи хотел, чтобы тот запечатлел его сестру, потерявшую сознание за столом и упавшую лицом в тарелку с супом.
Скульптура в натуральную величину, изображающая женщину с растрепанными волосами, одетую в желтую толстовку с капюшоном и кроссовки, была сделана с помощью упаковочной ленты и пенопластового наполнителя. В настоящее время работа не продается, но если бы галерея решила продать ее, то ее стоимость составила бы 18 тысяч фунтов стерлингов.
Скульптура, которую можно увидеть публично через окно галереи, и раньше удивляла людей. По словам Блейкмор, когда работа появилась на лондонской ярмарке искусства и дизайна Decorex в октябре, очевидцы вызвали бригаду скорой помощи.
Она также добавила, что офицеры отчитали ее за то, что у нее представлена скульптура человека, которая выглядит слишком настоящей.
"Работа заключается в том, чтобы провоцировать, и она определенно достигает этого", – отметила женщина.
"Кристина" будет находиться в галерее до 24 декабря, и в ее реалистичности может убедиться любой желающий.
Напомним, Бэнкси побывал в Украине, где оставил семь рисунков в городах, изуродованных российскими оккупантами. Одну из работ украли, чтобы продать, срезав ее со стены дома, однако вандалов задержали, а само произведение позже обнаружилось в полицейском райотделе Бучи.