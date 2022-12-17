У Лондоні поліція увірвалася до галереї, переплутавши скульптуру з мертвою жінкою
Галерея, яка зацікавила поліцейських, належить колишньому агентові Бенксі Стіву Лазарідесу.
Робота американського художника Марка Дженкінса "Крістіна", створена у 2022 році, яка зараз експонується в Laz Emporium, галереї на Лексінгтон-стріт у Сохо (Лондон), вийшла настільки реалістичною, що викликала переполох у місцевої поліції, повідомляє Artnet News.
Правоохоронці відреагували на дзвінок перехожих до столичного управління поліції: у вітрині галереї, якою володіє Стів Лазарідес, колишній агент знаменитого вуличного художника Бенксі, люди помітили жінку, яка нерухомо сиділа, впустивши голову на стіл.
Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці переконалися, що жінка не рухається, і через деякий час увірвалися до галереї, оскільки вирішили, що з нею трапилося щось погане, і вона може перебувати в критичному стані через серцевий напад або передозування наркотиків.
"Приблизно через 20 хвилин офіцери увірвалися за вказаною адресою, і виявили, що це був манекен. Метрополітен зобов'язаний реагувати на такі виклики, коли здається, що хтось має проблеми", — заявив пресі представник лондонської поліції.
Співробітниця галереї Ханна Блейкмор, яка чергувала того дня, піднялася нагору, щоб випити чашку чаю, а коли спустилася вниз, побачила, що двері зірвані з петель, а в приміщенні стоять двоє спантеличених поліцейських. Галеристка була шокована, побачивши чоловіків у формі у приміщенні, де представлені та продаються різні витвори мистецтва, а також предмети дизайну та інтер'єру.
У результаті "потерпілою" виявилася скульптура Дженкінса, яку замовив художнику Лазарідіс. Власник галереї хотів, щоб той сфотографував його сестру, яка знепритомніла за столом і впала обличчям у тарілку з супом.
Скульптура в натуральну величину, що зображує жінку з розпатланим волоссям, одягнену в жовту толстовку з капюшоном і кросівки, зроблена за допомогою пакувальної стрічки та пінопластового наповнювача. Нині робота не продається, але якби галерея вирішила продати її, то її вартість становила б 18 тисяч фунтів стерлінгів.
Скульптура, яку можна побачити публічно через вікно галереї, раніше дивувала людей. За словами Блейкмор, коли робота з'явилася на лондонському ярмарку мистецтва та дизайну Decorex у жовтні, очевидці викликали бригаду швидкої допомоги.
Вона також додала, що офіцери відчитали її за те, що вона має скульптуру людини, яка виглядає надто справжньою.
"Робота полягає в тому, щоб провокувати, і вона безперечно досягає цього", — зазначила жінка.
"Крістіна" перебуватиме в галереї до 24 грудня, і в її реалістичності може переконатися будь-хто.
Нагадаємо, Бенксі побував в Україні, де залишив сім малюнків у містах, понівечених російськими окупантами. Одну з робіт вкрали, щоб продати, зрізавши її зі стіни будинку, проте вандалів затримали, а сам твір пізніше опинився у поліцейському райвідділі Бучі.