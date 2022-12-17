У Лондоні поліція увірвалася до галереї, переплутавши скульптуру з мертвою жінкою

Галерея, яка зацікавила поліцейських, належить колишньому агентові Бенксі Стіву Лазарідесу.

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Робота американського художника Марка Дженкінса "Крістіна", створена у 2022 році, яка зараз експонується в Laz Emporium, галереї на Лексінгтон-стріт у Сохо (Лондон), вийшла настільки реалістичною, що викликала переполох у місцевої поліції, повідомляє Artnet News.

Правоохоронці відреагували на дзвінок перехожих до столичного управління поліції: у вітрині галереї, якою володіє Стів Лазарідес, колишній агент знаменитого вуличного художника Бенксі, люди помітили жінку, яка нерухомо сиділа, впустивши голову на стіл.

[ + – ] "Крістіна" у галереї Лазарідеса – наче жива!

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці переконалися, що жінка не рухається, і через деякий час увірвалися до галереї, оскільки вирішили, що з нею трапилося щось погане, і вона може перебувати в критичному стані через серцевий напад або передозування наркотиків.

"Приблизно через 20 хвилин офіцери увірвалися за вказаною адресою, і виявили, що це був манекен. Метрополітен зобов'язаний реагувати на такі виклики, коли здається, що хтось має проблеми", — заявив пресі представник лондонської поліції.

[ + – ] Та сама "Крістіна", яка налякала перехожих та поліцейських Фото: Laz Emporium

Співробітниця галереї Ханна Блейкмор, яка чергувала того дня, піднялася нагору, щоб випити чашку чаю, а коли спустилася вниз, побачила, що двері зірвані з петель, а в приміщенні стоять двоє спантеличених поліцейських. Галеристка була шокована, побачивши чоловіків у формі у приміщенні, де представлені та продаються різні витвори мистецтва, а також предмети дизайну та інтер'єру.

У результаті "потерпілою" виявилася скульптура Дженкінса, яку замовив художнику Лазарідіс. Власник галереї хотів, щоб той сфотографував його сестру, яка знепритомніла за столом і впала обличчям у тарілку з супом.

Скульптура в натуральну величину, що зображує жінку з розпатланим волоссям, одягнену в жовту толстовку з капюшоном і кросівки, зроблена за допомогою пакувальної стрічки та пінопластового наповнювача. Нині робота не продається, але якби галерея вирішила продати її, то її вартість становила б 18 тисяч фунтів стерлінгів.

Скульптура, яку можна побачити публічно через вікно галереї, раніше дивувала людей. За словами Блейкмор, коли робота з'явилася на лондонському ярмарку мистецтва та дизайну Decorex у жовтні, очевидці викликали бригаду швидкої допомоги.

Вона також додала, що офіцери відчитали її за те, що вона має скульптуру людини, яка виглядає надто справжньою.

"Робота полягає в тому, щоб провокувати, і вона безперечно досягає цього", — зазначила жінка.

"Крістіна" перебуватиме в галереї до 24 грудня, і в її реалістичності може переконатися будь-хто.

Нагадаємо, Бенксі побував в Україні, де залишив сім малюнків у містах, понівечених російськими окупантами. Одну з робіт вкрали, щоб продати, зрізавши її зі стіни будинку, проте вандалів затримали, а сам твір пізніше опинився у поліцейському райвідділі Бучі.