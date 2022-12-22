Стратегическая ошибка: в Польше оценили слова Макрона о гарантиях безопасности для РФ

Ошибка Макрона заключается в том, что России не угрожает нападение со стороны НАТО. Скорее наоборот — Европа нуждается в защите от РФ, говорят в польском МИДе.

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Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о предоставлении России гарантий безопасности. По словам министра, подобные гарантии — фатальная стратегическая ошибка, поскольку России не угрожает нападение со стороны стран НАТО. Об этом Яблонский рассказал в эфире радио RMF 24.

Проблему предоставления РФ гарантий безопасности президент Макрон затронул в интервью телеканалам TF1. На борту авианосца "Шарль де Голль" политик рассказал, что для завершения войны гарантии безопасности необходимо предоставить не только Украине — в них нуждается и Россия. В противном случае Европейский континент может быть вовлечен во всеобъемлющую войну.

"Говорить о гарантиях безопасности для России — это фатальная стратегическая ошибка. России не угрожает нападение со стороны НАТО или Украины. Скорее, это нам нужны гарантии того, что Россия не нападет на нас", — подчеркнул Яблонский.

Замминистра согласился с позицией президента США Джо Байдена, который заявил о том, что переговоры с Москвой будут иметь смысл тогда, когда разговор будет искренним и заслуживающим доверием.

"Россия сегодня не является заслуживающей доверия стороной, ее целью не является прекращение войны и установление мира". — считает польский политик.

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Это конец: Путин просит гарантии безопасности для ЧФ РФ. Просит у Украины

Яблонский также убежден, что Россия представляет угрозу для Молдовы, Польши и стран Балтии. Это связано с тем, что российский президент Владимир Путин обладает аппетитом тирана, который стремится взять под контроль самую широкую часть земного шара.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон 3 декабря в интервью телеканалу TF1 заявил, что у России должны быть "гарантии" в будущей структуре безопасности в Европе. По его словам, Запад должен и дальше помогать Украине противостоять российской агрессии, но в то же время пытаться усадить Москву за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря выступил перед участниками TRT World Forum 2022 в ходе которого озвучил украинскую формулу мира. Глава государства отметил, что помочь достигнуть необходимой архитектуры безопасности могут ядерные, продовольственные и энергетические гарантии для Украины.