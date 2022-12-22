Стратегічна помилка: у Польщі оцінили слова Макрона про гарантії безпеки для РФ

Помилка Макрона полягає в тому, що Росії не загрожує напад НАТО. Швидше навпаки — Європа потребує захисту від РФ, кажуть у польському МЗС.

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Заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський прокоментував слова президента Франції Емманюеля Макрона щодо надання Росії гарантій безпеки. За словами міністра, подібні гарантії є фатальною стратегічною помилкою, оскільки Росії не загрожує напад з боку країн НАТО. Про це Яблонський розповів в ефірі радіо RMF 24.

Проблему надання РФ гарантій безпеки президент Макрон торкнувся в інтерв'ю телеканалам TF1. На борту авіаносця "Шарль де Голль" політик розповів, що для завершення війни гарантії безпеки необхідно надати не лише Україні — їх потребує і Росія. Інакше Європейський континент може бути залучений до всеосяжної війни.

"Говорити про гарантії безпеки для Росії — це фатальна стратегічна помилка. Росії не загрожує напад з боку НАТО чи України. Швидше, це нам потрібні гарантії того, що Росія не нападе на нас", — наголосив Яблонський.

Заступник міністра погодився з позицією президента США Джо Байдена, який заявив про те, що переговори з Москвою будуть мати сенс тоді, коли розмова буде щирою і заслуговуватиме довіру.

"Росія сьогодні не є стороною, що заслуговує довіру, її метою не є припинення війни і встановлення миру". – вважає польський політик.

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Яблонський також переконаний, що Росія становить загрозу для Молдови, Польщі та країн Балтії. Це пов'язано з тим, що російський президент Володимир Путін має апетит тирана, який прагне взяти під контроль найширшу частину земної кулі.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон 3 грудня в інтерв'ю телеканалу TF1 заявив, що Росія має мати "гарантії" у майбутній структурі безпеки в Європі. За його словами, Захід повинен і надалі допомагати Україні протистояти російській агресії, але водночас намагатися посадити Москву за стіл переговорів.

Президент України Володимир Зеленський 9 грудня виступив перед учасниками TRT World Forum 2022, під час якого озвучив українську формулу світу. Глава держави зазначив, що допомогти досягти необхідної безпекової архітектури можуть ядерні, продовольчі та енергетичні гарантії для України.