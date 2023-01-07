Стоял в одиночестве: Путин посетил богослужение на Рождество (фото, видео)

В этом году российский президент выбрал для рождественского богослужения Благовещенский храм, который являлся первым домовым храмом московских князей и царей XVI века.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил рождественскую службу в Благовещенском соборе в Москве. Об этом сообщили российские СМИ.

На опубликованном в сети видеоролике видно, что президент России прибыл на богослужение в одиночестве. Рядом с Путиным можно заметить только священнослужителя, правящего службу.

[ + – ] Владимир Путин в храме

Пользователи социальные сетей, отметили, что ранее российский президент предпочитал позировать в церквях в окружении людей. В 2022 году Владимир Путин отмечал Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится в его собственной резиденции, а в 2021 попал в объектив фотокамер в церкви Николы на Липне в Новгородской области.

[ + – ] Владимир Путин на Рождество в 2021 году

[ + – ] Президент РФ на рождественской службе в 2022 году

За все время своего правления Владимир Путин всего три раза встречал Рождество в российской столице. Собор, который выбрал Путин в 2023 году, является одним из самых древних на территории РФ.

Благовещенский храм был сооружен в 1484–1489 годах и являлся первым домовым храмом московских князей и царей XVI века и первого царя Михаила Федоровича.

[ + – ] Собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Москве

Напомним, что 5 января в пресс-службе Кремля сообщили о поручении Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии фронта с Украиной.

Фокус также писал, что 5 января советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал предложение Кремля о "рождественском перемирии" циничным. На следующий день Подоляк также констатировал, что Россия уже нарушила в свое обещание о прекращении огня.

Еще мы сообщали о том, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев отреагировал на позицию Украины по поводу "рождественского перемирия", назвав украинское руководство "клоунами и свиньями".