Стояв на самоті: Путін відвідав богослужіння на Різдво (фото, відео)

Цього року російський президент обрав для різдвяного богослужіння Благовіщенський храм, який був першим будинковим храмом московських князів та царів XVI ст.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін відвідав різдвяну службу у Благовіщенському соборі у Москві. Про це повідомили російські ЗМІ.

На опублікованому в мережі відеоролику видно, що президент Росії прибув на богослужіння на самоті. Поруч із Путіним можна помітити лише священнослужителя, який править службу.

[ + – ] Володимир Путін у храмі

Користувачі соціальних мереж відзначили, що раніше російський президент волів позувати в церквах в оточенні людей. У 2022 році Володимир Путін відзначав Різдво у храмі Спасу Нерукотворного Образу, який знаходиться у його власній резиденції, а у 2021 потрапив до об'єктивів фотокамер у церкві Миколи на Липні в Новгородській області.

[ + – ] Володимир Путін на Різдво у 2021 році

[ + – ] Президент РФ на різдвяній службі у 2022 році

За весь час свого правління Володимир Путін лише тричі зустрічав Різдво у російській столиці. Собор, який обрав Путін у 2023 році, є одним із найдавніших на території РФ.

Благовіщенський храм було споруджено у 1484–1489 роках і був першим будинковим храмом московських князів та царів XVI століття та першого царя Михайла Федоровича.

[ + – ] Собор Благовіщення Пресвятої Богородиці у Москві

Нагадаємо, що 5 січня у пресслужбі Кремля повідомили про доручення Володимира Путіна міністру оборони Сергію Шойгу ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії фронту з Україною.

Фокус також писав, що 5 січня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав пропозицію Кремля про "різдвяне перемир'я" цинічною. Наступного дня Подоляк також констатував, що Росія вже порушила свою обіцянку про припинення вогню.

Ще ми повідомляли про те, що колишній президент РФ Дмитро Медведєв відреагував на позицію України щодо "різдвяного перемир'я", назвавши українське керівництво "клоунами та свинями".