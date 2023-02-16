После турне по Африке: Лавров пообещал россиянам безвизовые поездки в десяток стран

По словам Сергея Лаврова, МИД РФ ведет роботу над снятием ограничений на выдачу электронных виз примерно 70 стран, однако это не касается "недружественных" государств.

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Российская Федерация планирует ввести безвизовый режим с 11 странами, а также облегчить порядок выдачи виз еще с шестью. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме, пишет российское издание "Известия".

"Над облегчением визового режима мы работаем. Сейчас где-то с 11 странами уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки, еще с шестью, если я не ошибаюсь, включая Индию, Индонезию, — облегченные условия, совсем простые", — сказал глава российского МИД.

Лавров также добавил, что в РФ ведется работа по снятию ограничений на выдачу электронных виз около 70 стран. При этом данная инициатива не касается так называемых "недружественных" стран, которые ограничили оформление россиянам виз в упрощенном порядке.

Напомним, что 8 февраля в издании Financial Times указали на то, что у РФ не получилось усилить свое влияние в Европе, поэтому она активно вкладывает средства, чтобы установить влияние в ряде стран Африки. С этой целью она использует ЧВК "Вагнер", религию, пропаганду и образование.

По данным Wall Street Journal от 28 декабря, РФ активно пытается склонить Уганду на свою сторону в противостоянии с США. По данным СМИ, самая популярная телекомпания африканской страны транслирует своим гражданам российские телеканалы.

Фокус также писал о том, что Сергей Лавров в ходе выступления перед Государственной Думой 15 февраля заявил о намерении поддерживать так называемое "освобождение народов" острова Майотта и острова Чагос от колонизации Запада.

Еще мы писали о том, что 24 января глава МИД РФ сообщил о подписании безвизового режима с маленькой африканской страной Эсватини. Сергей Лавров назвал Эсватини "настоящим другом России" и передал королю страны приглашение на саммит "Россия — Африка" от президента России Владимира Путина.