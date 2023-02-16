Після турне Африкою: Лавров пообіцяв росіянам безвізові поїздки до десятка країн

За словами Сергія Лаврова, МЗС РФ веде роботу над зняттям обмежень на видачу електронних віз приблизно 70 країн, проте це не стосується "недружніх" держав.

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Російська Федерація планує запровадити безвізовий режим із 11 країнами, а також полегшити порядок видачі віз ще з шістьма. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у рамках урядової години у Держдумі, пише російське видання "Известия".

"Над полегшенням візового режиму ми працюємо. Зараз десь із 11 країнами вже заплановано підписати повністю безвізові поїздки, ще з шістьома, якщо я не помиляюся, включаючи Індію, Індонезію, — полегшені умови, зовсім прості", — сказав глава російського МЗС.

Лавров також додав, що у РФ ведеться робота зі зняття обмежень на видачу електронних віз близько 70 країн. При цьому ініціатива не стосується так званих "недружніх" країн, які обмежили оформлення росіянам віз у спрощеному порядку.

Нагадаємо, що 8 лютого у виданні Financial Times вказали на те, що РФ не вдалося посилити свій вплив у Європі, тому вона активно вкладає кошти, щоб встановити вплив у низці країн Африки. З цією метою вона використовує ПВК "Вагнер", релігію, пропаганду та освіту.

За даними Wall Street Journal від 28 грудня, РФ активно намагається схилити Уганду на свій бік у протистоянні із США. За даними ЗМІ, найпопулярніша телекомпанія африканської країни транслює своїм громадянам російські телеканали.

Фокус також писав про те, що Сергій Лавров у ході виступу перед Державною Думою 15 лютого заявив про намір підтримувати так зване "звільнення народів" острова Майотта та острова Чагос від колонізації Заходу.

Ще ми писали, що 24 січня глава МЗС РФ повідомив про підписання безвізового режиму з маленькою африканською країною Есватині. Сергій Лавров назвав Есватині "справжнім другом Росії" та передав королю країни запрошення на саміт "Росія — Африка" від президента Росії Володимира Путіна.