Под ногами главы Минздрава Турции прогремел взрыв: чиновник был в зоне землетрясения (видео)

Фахреттин Коджа общался с медиками и пострадавшими у костра перед палатками. По данным журналистов, взорваться мог уголь в одной из печей.

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 16 февраля посетил один из пострадавших от землетрясения районов. Неожиданно рядом с ним прогремел взрыв, сообщил турецкий телеканал AHaber.

Журналисты отмечают, что инцидент произошел во время общения министра с медиками и пострадавшими у костра перед палатками. Уточняется, что в печи взорвался каменный уголь.

Коджа посещал выживших после землетрясения в провинции Хатай, чиновник не пострадал, дополняет газета Cumhurriyet.

Глава турецкого Минздрава публично не комментировал произошедшее.

[ + – ] Коджа проведал выживших после землетрясения в провинции Хатай

"После взрыва министр Коджа и стоявшие рядом с ним люди сильно испугались. Никаких объяснений от властей или министра Коджи по этому поводу не поступало", — пишет издание Karadeniz.

Напомним, что в МИД Украины 14 февраля заявляли о 5 погибших украинцах в результате землетрясения в Турции. Из-под завалов домов достали 10 человек, а 7 граждан Украины до сих пор числятся как пропавшие без вести.

Фокус ранее писал, что в городе Антакья провинции Хатай из-за землетрясения погибла украинская семья — жительница Запорожья Юлия Петрова с сыновьями 5 и 10 лет.

В ООН подсчитали, что в Турции и Сирии от стихии погибли более 37 тысяч человек, но данные цифры могут удвоиться.