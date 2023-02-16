Під ногами голови МОЗ Туреччини пролунав вибух: чиновник був у зоні землетрусу (відео)

Фахреттін Коджа спілкувався з медиками та постраждалими біля вогнища перед наметами. За даними журналістів, вибухнути могло вугілля в одній із печей.

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Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа 16 лютого відвідав один із районів, що постраждали від землетрусу. Несподівано поряд із ним пролунав вибух, повідомив турецький телеканал AHaber.

Журналісти зазначають, що інцидент стався під час спілкування міністра з медиками та постраждалими біля вогнища перед наметами. Уточнюється, що в печі вибухнуло кам'яне вугілля.

Коджа відвідував тих, хто вижив після землетрусу в провінції Хатай, чиновник не постраждав, доповнює газета Cumhurriyet.

Глава турецького МОЗ публічно не коментував подію.

[ + – ] Коджа відвідав тих, хто вижив після землетрусу в провінції Хатай

"Після вибуху міністр Коджа 1 люди, які стояли поряд із ним, сильно злякалися. Жодних пояснень від влади чи міністра Коджи щодо цього не надходило", — пише видання Karadeniz.

Нагадаємо, що в МЗС України 14 лютого заявляли про 5 загиблих українців унаслідок землетрусу в Туреччині. З-під завалів будинків дістали 10 людей, а 7 громадян України досі вважаються зниклими безвісти.

Фокус раніше писав, що в місті Антак'я провінції Хатай через землетрус загинула українська родина — мешканка Запоріжжя Юлія Петрова із синами 5 й 10 років.

В ООН підрахували, що в Туреччині та Сирії від стихії загинули понад 37 тисяч людей, але ці цифри можуть подвоїтися.