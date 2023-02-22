"Новые договоренности" с РФ: в Москву прибыл топ-чиновник компартии Китая (видео)

Глава Канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и, возможно, проведет встречу с Владимиром Путиным.

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В Москву прибыл глава Канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Ван И встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и заявил о "новых договоренностях" между Пекином и Москвой.

"Несмотря на переменчивость международной ситуации, Китай и Россия сохраняют стратегическую решимость и приверженность многополярному миру. В ходе встречи в Москве ожидаю выхода на новые договоренности", — заявил китайский чиновник.

В свою очередь глава российского дипломатического ведомства Лавров выразил уверенность в "укреплении российско-китайских отношений" и заявил о необходимости "продвигать решения и задачи, сформулированные нашими руководителями".

"Наши отношения, уверен, динамично развиваются и несмотря на высокую "турбулентность" на мировой арене, мы демонстрируем сплоченность, готовность выступать в защиту интересов друг друга", — заявил Лавров.

Отметим, что ранее, 20 февраля, российское пропагандистское агентство "ТАСС" сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин возможно проведет встречу с главой канцелярии Компартии Китая Ваном И.

"Мирный план" Китая

Напомним, 18 февраля глава лава Канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заявил, что в начале полномасштабной войны в Украине российско-украинские переговоры были сорваны третьей стороной. Китайский дипломат также призвал европейских лидеров "всем начать спокойно думать, как остановить эту войну" и анонсировал обнародование официального документа, в котором будет изложена позиция его страны по данному вопросу.

В тот же день, 18 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что смысл обсуждать китайский план есть, однако сначала нужно ознакомиться с его содержанием.

21 февраля Кулеба также сообщил, что "мирный план" Китая по урегулированию ситуации в Украине возьмут во внимание и изучат детали.

Также напомним, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает подробностей "мирного плана" по урегулированию российско-украинской войны, который составили представители Китая и добавил, что у Киева есть свой план.