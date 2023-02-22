"Нові домовленості" з РФ: до Москви прибув топчиновник компартії Китаю (відео)

Голова Канцелярії комісії ЦК Компартії Китаю у закордонних справах Ван Ї зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим і, можливо, проведе зустріч із Володимиром Путіним.

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До Москви прибув голова Канцелярії комісії ЦК Компартії Китаю із закордонних справ Ван Ї. Про це у середу, 22 лютого, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

Ван Ї зустрівся з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим і заявив про "нові домовленості" між Пекіном та Москвою.

"Незважаючи на мінливість міжнародної ситуації, Китай і Росія зберігають стратегічну рішучість і прихильність до багатополярного світу. Під час зустрічі в Москві очікую виходу на нові домовленості", — заявив китайський чиновник.

Зі свого боку, голова російського дипломатичного відомства Лавров висловив упевненість в "зміцненні російсько-китайських відносин" і заявив про необхідність "просувати рішення та завдання, сформульовані нашими керівниками".

"Наші відносини, впевнений, динамічно розвиваються і, незважаючи на високу "турбулентність" на світовій арені, ми демонструємо згуртованість, готовність виступати на захист інтересів один одного", — заявив Лавров.

Зазначимо, що раніше, 20 лютого, російське пропагандистське агентство "ТАРС" повідомляло, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що Володимир Путін, можливо, проведе зустріч з головою канцелярії Компартії Китаю Ваном Ї.

"Мирний план" Китаю

Нагадаємо, 18 лютого голова Канцелярії комісії ЦК Компартії Китаю із закордонних справ Ван Ї заявив, що на початку повномасштабної війни в Україні російсько-українські переговори були зірвані третьою стороною. Китайський дипломат також закликав європейських лідерів "усім почати спокійно думати, як зупинити цю війну" та анонсував оприлюднення офіційного документа, в якому буде викладено позицію його країни з цього питання.

У той же день, 18 лютого, під час Мюнхенської безпекової конференції голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що сенс обговорювати китайський план є, проте спочатку потрібно ознайомитися з його змістом.

21 лютого Кулеба також повідомив, що "мирний план" Китаю щодо врегулювання ситуації в Україні візьмуть до уваги та вивчать деталі.

Також нагадаємо, 21 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає подробиць "мирного плану" щодо врегулювання російсько-української війни, який склали представники Китаю і додав, що Київ має свій план.