"ЧВК Редан" в Беларуси: в Гомеле милиция задержала 200 человек (видео)

В белорусском МВД заявили, что подростки до 16 лет будут поставлены на "учет" в инспекцию по делам несовершеннолетних, а остальным грозит административная ответственность.

Related video

В Республике Беларусь были задержаны 200 человек, принадлежащие к молодежному движению "ЧВК Редан". Об этом сообщил начальник отдела ГУОПП МОБ МВД Беларуси Александр Близнюк.

По данным белорусского МВД, у торгово-развлекательного центра "Секрет" собрались сторонники нашумевшей субкультуры. В ведомое заявили, что предотвратили проведения массовой акции с участием несовершеннолетних.

"Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия. Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых – несовершеннолетние", — сказал Близнюк.

[ + – ] Из 200 задержанных человек, 183 – несовершеннолетние

Сообщается, что в отношении задержанных правоохранители проводят проверку. Подростки, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, получат предупреждения, а также будут поставлены на "учет" в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Что касается остальных, то им грозит административная ответственность. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В МВД Беларуси призвали родителей больше интересоваться жизнью своих детей, а также следить за тем, с кем они контактируют в интернете.

"В отношении тех, кто следует незаконным призывам к несанкционированным массовым акциям, будут применяться жесткие меры в соответствии с законодательством", — заключил Александр Близнюк.

В издании "МотолькоПомоги" отмечают, что в 17:54. в торговом центре Секрет в Гомеле, где была назначена встреча "ЧВК Редан", прошли "жесткие задержания" несовершеннолетних.

Telegram-канал "Флагшток — Гомельшчына" сообщил, что "силовики" пригрозили участникам акции наказанием в зависимости от возраста.

"В основной массе пришли дети от 13 до 16 лет из которых только 10 пришли как сторонники движения [ЧВК Редан]. Сейчас с ними работают участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних", — говорится в публикации.

По данным издания "Штодзень", заметил, что группы "Редан Гомель" появились в социальных сетях 26-27 февраля. Один из Telegram-каналов поставил на лого официальный флаг субкультуры, а также в один момент получил более 500 подписчиков.

Что известно о "ЧВК Редан"

Движение "ЧВК Редан" вдохновлено японским аниме "Hunter x Hunter", в котором фигурирует преступная организация "Геней Редан", также называемая "Пауком" или "Призрачной труппой". Участники движения "ЧВК Редан" используют символ паука с цифрой "4", выступают против футбольных фанатов, мигрантов и выходцев с Кавказа.

Движение зародилось на территории Российской Федерации, однако подростков, принадлежащих к новой субкультуре, стали также задерживать в Украине для предотвращения массовых беспорядков.

Так, 28 февраля в Полтавской области правоохранители задержали администратора паблика "ЧВК Редан". Им оказался 16-летний подросток человек, который призывал детей устраивать массовые драки в общественных местах.

В тот же день киберполиция разоблачила еще одного администратора Telegram-канала "ЧВК Редан", который оказался 16-летним парнем из Днепра. Подросток утверждал, что создал группу с целью заработка на постах с рекламы, так как тема субкультуры сейчас на волне популярности.

Полиция также задержала несколько сторонников движения "ЧВК Редан", собравшихся 28 февраля возле торгового центра "Ocean Plaza" в Киеве. По данным СМИ, возле станции метро "Лыбедская" по состоянию на 19:00 уже стояли несколько десятков молодых людей в темной одежде.