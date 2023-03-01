"ПВК Редан" у Білорусі: у Гомелі міліція затримала 200 осіб (відео)

У білоруському МВС заявили, що підлітків до 16 років буде поставлено на "облік" в інспекцію у справах неповнолітніх, а решті загрожує адміністративна відповідальність.

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У Республіці Білорусь було затримано 200 осіб, які належать до молодіжного руху "ПВК Редан". Про це повідомив начальник відділу ГУОВП МГБ МВС Білорусі Олександр Близнюк.

За даними білоруського МВС, біля торговельно-розважального центру "Секрет" зібралися прихильники гучної субкультури. У ведене заявили, що запобігли проведенню масової акції за участю неповнолітніх.

"Співробітники міліції оперативно відреагували на спробу проведення незаконного масового заходу. Без застосування фізичної сили до органів внутрішніх справ доставили 200 осіб, 183 з яких – неповнолітні", — сказав Близнюк.

[ + – ] Із 200 затриманих осіб, 183 – неповнолітні

Повідомляється, що щодо затриманих правоохоронці проводять перевірку. Підлітки, які не досягли шістнадцятирічного віку, отримають попередження, а також будуть поставлені на облік до інспекції у справах неповнолітніх.

Щодо решти, то їм загрожує адміністративна відповідальність. Розглядається питання щодо порушення кримінальної справи.

У МВС Білорусі закликали батьків більше цікавитись життям своїх дітей, а також стежити за тим, з ким вони контактують в інтернеті.

"Щодо тих, хто дотримується незаконних закликів до несанкціонованих масових акцій, будуть застосовуватися жорсткі заходи відповідно до законодавства", — підсумував Олександр Близнюк.

У виданні "МотолькоПомоги" зазначають, що о 17:54. у торговому центрі Секрет у Гомелі, де було призначено зустріч "ПВК Редан", пройшли "жорсткі затримання" неповнолітніх.

Telegram-канал "Флагшток — Гомельщина" повідомив, що "силовики" пригрозили учасникам акції покаранням залежно від віку.

"В основному прийшли діти від 13 до 16 років, з яких лише 10 прийшли як прихильники руху [ПВК Редан]. Зараз з ними працюють дільничні та інспектори у справах неповнолітніх", — йдеться у публікації.

За даними видання "Штодзень", зазначив, що групи "Редан Гомель" з'явилися у соціальних мережах 26-27 лютого. Один з Telegram-каналів поставив на логотип офіційний прапор субкультури, а також раптово отримав понад 500 передплатників.

Що відомо про "ПВК Редан"

Рух "ПВК Редан" натхненний японським аніме "Hunter x Hunter", в якому фігурує злочинна організація "Геней Редан", також звана "Павуком" або "Примарною трупою". Учасники руху "ПВК Редан" використовують символ павука з цифрою "4", виступають проти футбольних фанатів, мігрантів та вихідців із Кавказу.

Рух зародився на території Російської Федерації, проте підлітків, які належать до нової субкультури, стали також затримувати в Україні для запобігання масовим заворушенням.

Так, 28 лютого на Полтавщині правоохоронці затримали адміністратора паблику "ЧВК Редан". Ним виявився 16-річний підліток чоловік, який закликав дітей влаштовувати масові бійки у громадських місцях.

Того ж дня кіберполіція викрила ще одного адміністратора Telegram-каналу "ПВК Редан", який виявився 16-річним хлопцем із Дніпра. Підліток стверджував, що створив групу з метою заробітку на постах із реклами, оскільки тема субкультури зараз на хвилі популярності.

Поліція також затримала кілька прихильників руху "ПВК Редан", які зібралися 28 лютого біля торгового центру "Ocean Plaza" у Києві. За даними ЗМІ, біля станції метро "Либідська" станом на 19:00 вже стояло кілька десятків молодих людей у темному одязі.