Талибы объявили о первых торгах нефтью, добытой в Афганистане

Тендер на продажу 20 тысяч тонн кашгарской нефти и 7 тысяч тонн ангутской нефти был проведен 7 марта. Срок проведения геологоразведочных работ предусмотрен на три года. Добытая нефть должна будет перерабатываться в Афганистане.

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В Кабуле состоялись первые торги добытой в Афганистане нефтью, сообщило министерство горнорудной промышленности и нефти контролирующего Афганистан движения "Талибан", об этом сегодня, 7 марта, пишет "Интерфакс".

Тендер на продажу 20 000 тонн кашгарской нефти и 7000 тонн ангутской нефти был проведен 7 марта в присутствии временно исполняющего обязанности министра горнорудной промышленности и нефти Шахабуддина Делавара.

"Мы являемся свидетелями первых торгов нефтью, добываемой в Афганистане, и это предмет гордости, что компании-заявители также находились внутри страны, и вся переработка сырья будет производиться внутри Афганистана", – заявил Делавара.

Ожидаемые объемы добычи нефти обозначены с постепенным ростом с 1 тыс. до 23 тыс. т/сутки. Обговаривалось, что инвестиции Китая составят от $150 млн до $540 млн через три года. Срок проведения геологоразведочных работ предусмотрен в три года. Добытая нефть должна будет перерабатываться в Афганистане.

Афганистан в этом проекте будет партнером с долей участия 20% с дальнейшим постепенным ее увеличением до 75%. Срок действия контракта — 25 лет. Этот контракт стал первым международным инвестконтрактом с момента прихода к власти в Афганистане движения "Талибан".

Тем временем 28 февраля стало известно, что российская нефть будет храниться в Гане, поскольку те не нашли покупателей на свой энергоресурс. РФ из черноморского порта в африканскую страну уже перенаправила почти 600 тысяч баррелей нефти.

Напомним, что 21 января стало известно о задержании судна в албанском городе Дурреси, которое могло перевозить контрабандные 22,5 тысячи тонн нефти из России.

Также Фокус писал, что РФ 25 февраля прекратила поставлять нефть польской компании PKN Orlen SA через нефтепровод "Дружба".

Еще в сентябре 2022 Россия договорилась с правительством движения Талибан в Афганистане о поставках нефтепродуктов, сжиженного природного газа и пшеницы.

Важно отметить, что Талибан в России признан террористической организацией. Тем не менее в Кремле принимали лидеров движения накануне падения Кабула, и посольство РФ является одним из немногих, до сих пор функционирующих в афганской столице.

Талибан — исламское радикальное религиозное течение, возникшее в первой половине 90-х годов на территории Афганистана среди представителей народности пуштуны. После вывода американских войск в 2021 году они вновь захватили страну. Во многих странах Талибан считается террористической организацией.