Таліби оголосили про перші торги нафтою, видобутою в Афганістані

Тендер на продаж 20 тисяч тонн кашгарської нафти та 7 тисяч тонн ангутської нафти було проведено 7 березня. Термін проведення геологорозвідувальних робіт передбачено на три роки. Добута нафта має перероблятися в Афганістані.

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У Кабулі відбулися перші торги видобутою в Афганістані нафтою, повідомило міністерство гірничорудної промисловості і нафти руху "Талібан", що контролює Афганістан, про це сьогодні, 7 березня, пише "Інтерфакс".

Тендер на продаж 20 000 тонн кашгарської нафти і 7000 тонн ангутської нафти було проведено 7 березня в присутності міністра гірничорудної промисловості та нафти Шахабуддіна Делавара, який тимчасово виконує обов'язки.

"Ми є свідками перших торгів нафтою, що видобувається в Афганістані, і це є предметом гордості, що компанії-заявники також знаходилися всередині країни, і вся переробка сировини буде проводитися всередині Афганістану", — заявив Делавара.

Очікувані обсяги видобутку нафти позначені із поступовим зростанням із 1 тис. до 23 тис. т/добу. Обговорювалося, що інвестиції Китаю становитимуть від $150 млн до $540 млн за три роки. Термін проведення геологорозвідувальних робіт передбачено три роки. Добута нафта має перероблятися в Афганістані.

Афганістан у цьому проєкті буде партнером із часткою участі 20% із подальшим поступовим її збільшенням до 75%. Термін дії контракту – 25 років. Цей контракт став першим міжнародним інвестконтрактом із моменту приходу до влади в Афганістані руху "Талібан".

Водночас 28 лютого стало відомо, що російська нафта зберігатиметься в Гані, оскільки ті не знайшли покупців на свій енергоресурс. РФ із чорноморського порту до африканської країни вже перенаправила майже 600 тисяч барелів нафти.

Нагадаємо, що 21 січня стало відомо про затримання судна в албанському місті Дурресі, яке могло перевозити контрабандні 22,5 тисяч тонн нафти з Росії.

Також Фокус писав, що РФ 25 лютого припинила постачати нафту польській компанії PKN Orlen SA через нафтопровід "Дружба".

Ще у вересні 2022 року Росія домовилася з урядом руху Талібан в Афганістані про постачання нафтопродуктів, зрідженого природного газу та пшениці.

Важливо відзначити, що Талібан у Росії визнаний терористичною організацією. Проте в Кремлі приймали лідерів руху напередодні падіння Кабула, і посольство РФ є одним із небагатьох, які досі функціонують в афганській столиці.

Талібан — ісламська радикальна релігійна течія, що виникла в першій половині 90-х років на території Афганістану серед представників народності пуштуни. Після виведення американських військ 2021 року вони знову захопили країну. У багатьох країнах Талібан вважається терористичною організацією.