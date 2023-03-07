Китайские предупреждения. Зачем Пекин подталкивает Украину к переговорам с Кремлем

Китайские чиновники в очередной раз призвали к переговорам по вопросу военных действий в Украине. Новый министр иностранных дел КНР заявил о критичности ситуации, которая выходит из-под контроля из-за действий третьих сторон. Фокус разбирался, что означает предупреждение китайского дипломата о вероятности эскалации большой войны в Украине.

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Новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган призвал как можно скорее начать процесс мирных переговоров по урегулированию конфликта в Украине, который, по его словам, выходит из-под контроля.

"Украинский кризис подошел к критическому моменту. Либо прекращаются боевые действия и восстанавливается мир, и начинается процесс политического урегулирования, либо в огонь подливается еще больше масла, и кризис еще больше расширяется и выходит из-под контроля", — сказал дипломат на первом брифинге после назначения на должность, передает CNN.

Цинь Ган намекнул, что США подталкивают к затягиванию и эскалации конфликта, а украинский кризис используется для обслуживания определенной геополитической повестки дня. Не обошел он вниманием и заявления о вероятных поставках Пекином летального вооружения в РФ. Мол, Вашингтон просит не снабжать оружием, но сам продает оружие Тайваню.

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Напоследок дипломат отметил, что Китай должен развивать отношения с Россией, поскольку мир становится все более беспокойным, а тесное взаимодействие между лидерами стран — Си Цзиньпином и Владимиром Путиным — стало якорем для китайско-российских отношений.

Исходя из этих заявлений можно заключить, что новый глава МИД Китая не настроен на улучшение политических отношений с США, а наоборот, более склонен к конфронтации. Хотя, надо понимать, что без предварительной корреляции с ЦК Компартии Китая, ни одно подобное заявление не появилось бы.

К слову, стоит отметить, что Цинь Ган был послом Китая в США в 2021-2022 годах. Именно в это время торговая война между странами достигла своего апогея.

Китай интересует пакт с США

В начале марта 2023 года министерство торговли США внесло в черный список 37 компаний Китая и России. Их подозревают в помощи российской армии и угрозе национальной безопасности или внешней политике. Тогда же издание The Wall Street Journal со ссылкой на проанализированные документы таможенной службы РФ установило, что китайские государственные оборонные компании отправляли навигационное оборудование, оборудование для создания препятствий и детали для реактивных истребителей государственным оборонным компаниям, которые находятся под санкциями.

Впоследствии издание заявило, что портовые краны в США, произведенные в Китае, могут использоваться для шпионажа.

5 марта глава Китая Си Цзиньпин обвинил Запад во главе с Соединенными Штатами Америки в "сдерживании и окружении", что создает проблемы для развития КНР.

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"В ближайшее время риски и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, только будут расти и усиливаться", — добавил он.

Директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что слова нового министра МИД Китая Цинь Гана о раздувании войны в Украине и необходимости переговоров означают активизацию дипломатической деятельности Пекина в разрезе противостояния с США. Именно таким образом политическое руководство Китая пытается задеть Вашингтон.

"Антиамериканская позиция Китая была еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, впоследствии они даже частично повторяли российскую пропагандистскую риторику. Поэтому сегодняшние заявления полностью соответствуют состоянию главных противников отношений между Китаем и США. Во всем происходящем в мире Китай пытается обвинить США и наоборот", — объясняет Фокусу Фесенко.

Официальные лица США неоднократно заявляли, что отслеживается возможность того, что Пекин может оказать Москве военную помощь. Это необходимо Кремлю для продолжения боевых действий в Украине. У мобилизованных армий нет ресурсов для войны, в первую очередь боеприпасов и бронетехники. Российское командование вынуждено снимать с хранения технику 50-х годов прошлого столетия. Именно вопрос потенциальной поддержки Китаем России должен стать предметом обсуждения во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Однако визит перенесли на неопределенный срок из-за скандала с якобы китайским разведывательным аэростатом в воздушном пространстве США.

"Китай не интересует ничего, кроме его собственных интересов. Скорее всего, они пытаются выторговать какой-то пакт из США – вы не поставляете оружие Тайваню, а мы – не оказываем поддержку РФ. Вопрос Украины используется как повод. Таким образом они пытаются переложить всю вину на Вашингтон — мы хотели мира во всем мире, а вы его отвергли. Поэтому теперь будем защищать его с оружием", — говорит Фокусу политический эксперт Петр Олещук.

Китайский план – это заморозка войны

Китай 24 февраля представил свой мирный план по прекращению войны в Украине. Ожидалось, что в документе не упоминалось об агрессии РФ, но звучали призывы к прекращению огня и к началу скорейших переговоров. За несколько дней до этого глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И (должность выше министра МИД — Фокус) посетил Москву. В ходе визита он заверил необходимость поддерживать хорошее развитие нового типа отношений с Россией, вне зависимости от того, как изменится международный климат.

По словам Фесенко, не стоит ожидать, что Китай изменит свою позицию и поддержит Украину. Сегодня задача максимум, чтобы он продолжил сохранять свой формальный нейтралитет и избежать прямой поддержки РФ. Именно поэтому украинским политикам и общественности не нужно вовлекаться в антикитайскую риторику.

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Политические обозреватели отмечают, что Китай переосмысливает свою роль в мировом политическом процессе, пытаясь получить собственный интерес от скорейшего окончания войны в Украине. Именно поэтому так агрессивно Пекин продвигает "мирный план", который по сути означает лишь замораживание конфликта, а не остановку войны.

"Для Китая невыгодно дальнейшее затягивание войны в Украине, потому что это наносит ущерб международной торговле и экономическим интересам страны. Пекину также не нужно, чтобы РФ полностью проиграла, потому что это будет означать усиление США в европейском регионе и в частности на постсоветском пространстве. Так же затягивание войны сыграет против интересов американского президента Джо Байдена. Напомним, уже осенью состоятся праймериз, а в 2024 году выборы президента США", — говорит Фесенко.

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что Китай и США должны попытаться договориться между собой "где-то посередине" — Вашингтон не будет прессинговать вопрос Тайваня, а Пекин — оказывать поддержку РФ, или хотя бы не выше наблюдаемого на данный момент уровня. Открытая конфронтация не выгодна обеим странам — как Китаю, который до сих пор не оправился от коронавирусного кризиса, так и США, которые готовятся к очередным выборам президента и поддерживают Украину в войне с РФ. Кстати, Пекин уже восьмой год подряд увеличивает расходы на оборону. В 2013 году финансирование выросло на 7,2%, что больше ожидаемого постковидного роста экономики и составило 224 млрд долл.